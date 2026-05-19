Cómo fue la inspección ocular en el naranjal donde desapareció Loan Peña
La Justicia realizó un riguroso procedimiento en 9 de Julio, a un mes del inicio del juicio por la desaparición del niño correntino.
Camino al juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia llevó a cabo este martes una minuciosa inspección ocular en distintos puntos de la localidad de 9 de Julio. El operativo, que arrancó a las 10 de la mañana, contó con la presencia de los jueces del Tribunal Federal de Corrientes, fiscales, abogados y testigos clave.
El recorrido comenzó en la casa de la abuela Catalina y tuvo su momento más complejo en el naranjal de El Algarrobal, el último sitio donde se vio al menor. Impulsada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), esta medida busca que las autoridades conozcan el terreno de primera mano, midan tiempos y distancias geográficas exactas, y obtengan una dimensión territorial real para evaluar con precisión los futuros testimonios y declaraciones de los imputados durante el debate oral.
Otros puntos importantes del recorrido
Más allá del naranjal, el cronograma de las autoridades incluyó una inspección en el hotel donde se hospedaron los primos de Loan y en el sector donde apareció su calzado, un elemento que se sospecha fue "plantado" para desorientar los primeros días de la investigación.
A lo largo del operativo, los testigos colaboraron bajo juramento señalando lugares y recreando circunstancias específicas del caso, aunque sin realizar declaraciones testimoniales formales durante esta etapa del proceso.
El juicio oral y los imputados
En abril pasado, el TOF de Corrientes fijó para el 16 de junio, a las 9, el inicio del debate oral y público en la causa, en la que serán juzgados 17 imputados por la presunta sustracción del niño y por supuestas maniobras destinadas a desviar la investigación.
Las audiencias se desarrollarán bajo un esquema de alternancia: una semana los días martes, miércoles y jueves, y la siguiente los días miércoles y jueves, de manera sucesiva hasta la finalización del juicio. Un primer grupo con los principales siete implicados está acusado de la sustracción y ocultamiento del niño.
En calidad de coautores, están imputados Bernardino Antonio Benítez, su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su marina el exmarino Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y como partícipe necesario, el comisario Walter Adrián Maciel. Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del menor, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión.
El segundo grupo de imputados/as está conformado por Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Las diez personas están acusadas de presuntas maniobras destinadas a desviar la investigación.
En ese marco, se les atribuyen distintos delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario