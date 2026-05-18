Caso Loan Peña: realizarán una inspección ocular en 9 de Julio antes del inicio del juicio oral en junio

De acuerdo con las constancias de la causa, Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de Nueve de Julio, luego de participar de un almuerzo familiar y dirigirse posteriormente hacia una zona de monte y plantaciones de naranjas junto a otros menores y adultos presentes en el lugar.

La investigación analiza distintas hipótesis vinculadas a la posible captación y sustracción del niño.

Desde el inicio del expediente se realizaron múltiples medidas de prueba, peritajes, rastrillajes, análisis de dispositivos electrónicos y reconstrucciones parciales, aunque el menor continúa desaparecido.

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El juicio oral y los imputados

En abril pasado, el TOF de Corrientes fijó para el 16 de junio, a las 9, el inicio del debate oral y público en la causa, en la que serán juzgados 17 imputados por la presunta sustracción del niño y por supuestas maniobras destinadas a desviar la investigación.

Las audiencias se desarrollarán bajo un esquema de alternancia: una semana los días martes, miércoles y jueves, y la siguiente los días miércoles y jueves, de manera sucesiva hasta la finalización del juicio. Un primer grupo con los principales siete implicados está acusado de la sustracción y ocultamiento del niño.

En calidad de coautores, están imputados Bernardino Antonio Benítez, su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su marina el exmarino Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y como partícipe necesario, el comisario Walter Adrián Maciel. Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del menor, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión.

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El segundo grupo de imputados/as está conformado por Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Las diez personas están acusadas de presuntas maniobras destinadas a desviar la investigación.

En ese marco, se les atribuyen distintos delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales.