El disparatado sobreprecio que piden por el album de figuritas premium del Mundial 2026: cuesta hasta $580.000

El formato original cuesta unos $12.000 y la edición dorada, de tapa dura, tiene un precio oficial que ronda los $ 25.000 o $30.000, mientras que los sobres de figuritas deben costar $2.000, con siete cromos cada uno.

Como si prever la cantidad de sobres necesarios para cumplir con los 980 jugadores que forman parte del álbum no fuese carga suficiente, los aficionados que busquen la edición dorada tendrán que lidiar también con la dispersión de precios porque el producto está agotado en kioskos y otros comercios.

"Este año salieron pocos álbumes a la calle, lo que impulsa la demanda y el furor", comentó Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), en una conversación reciente con el sitio Infobae a propósito de la escasez de sobres de figuritas en el mercado.

"Panini le vende a los distribuidores para que estos se la vendan a $1.500 al kiosquero, y el kiosquero la ofrece a $2.000. El distribuidor, en vez de vender todo al kiosco, destina los paquetes al consumidor final, llegando a ofrecerlos hasta $15.000 cada uno. Así, el producto no llega al kiosquero", señaló Acuña.

"Un lote de 1.000 paquetes representa un costo de $1,5 millones para el kiosquero, que los vendería a $2 millones y obtendría una ganancia de $500.000. Pero la escasez persiste: no llegan las figuritas y no hay álbumes por ningún lado", reveló.