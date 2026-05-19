El disparatado sobreprecio que piden por el album de figuritas premium del Mundial 2026: cuesta hasta $580.000
Panini lanzó al mercado varias opciones para atesorar el álbum de figuritas del Mundial 2026, pero la edición "dorada" ya alcanzó un récord de precio online.
Todavía no se sabe cuánto fervor provocará el Mundial 2026 en el público argentino, pero el furor por el álbum oficial de figuritas ya es un hecho: tras agotarse en kioskos y supermercados aparecieron ejemplares deluxe online a precios descomunales.
Un ejemplar de tapa dura del álbum del Mundial 2026 puede costar alrededor de $25.000 en un comercio, pero en plataformas de compra y venta de objetos ya hay usuarios que lo venden a $140.000 o $150.000, o a casi $300.000 en el caso de que venga con 50 sobres de figuritas.
La dispersión de precios es esperable en este contexto: la edición dorada del álbum oficial de Panini -que es la de tapa dura- alcanzó una cotización de $580.000, como mostró en X un usuario llamado Sebas Jaen.
Falta apenas un mes para que la Selección defienda su título de 2022 en México, Estados Unidos y Canadá, y la primera polémica es con la distribución y los precios del álbum de figuritas de Panini.
El formato original cuesta unos $12.000 y la edición dorada, de tapa dura, tiene un precio oficial que ronda los $ 25.000 o $30.000, mientras que los sobres de figuritas deben costar $2.000, con siete cromos cada uno.
Como si prever la cantidad de sobres necesarios para cumplir con los 980 jugadores que forman parte del álbum no fuese carga suficiente, los aficionados que busquen la edición dorada tendrán que lidiar también con la dispersión de precios porque el producto está agotado en kioskos y otros comercios.
"Este año salieron pocos álbumes a la calle, lo que impulsa la demanda y el furor", comentó Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), en una conversación reciente con el sitio Infobae a propósito de la escasez de sobres de figuritas en el mercado.
"Panini le vende a los distribuidores para que estos se la vendan a $1.500 al kiosquero, y el kiosquero la ofrece a $2.000. El distribuidor, en vez de vender todo al kiosco, destina los paquetes al consumidor final, llegando a ofrecerlos hasta $15.000 cada uno. Así, el producto no llega al kiosquero", señaló Acuña.
"Un lote de 1.000 paquetes representa un costo de $1,5 millones para el kiosquero, que los vendería a $2 millones y obtendría una ganancia de $500.000. Pero la escasez persiste: no llegan las figuritas y no hay álbumes por ningún lado", reveló.
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