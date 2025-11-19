Cómo funcionan los servicios en La Plata por el aniversario de la ciudad
El transporte público, el estacionamiento medido y otros servicios tendrán un cronograma especial este miércoles.
La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, celebra este 19 de noviembre su 143° aniversario, motivo por el cual, los principales servicios municipales, como el estacionamiento medido y el transporte local, funcionarán con un cronograma especial, mientras que otros se mantienen con normalidad.
La Provincia confirmó que el 19 de noviembre será un día no laborable para los empleados públicos bonaerenses en La Plata, una disposición que quedó oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial.
Transporte, tránsito y estacionamiento medido
En cuanto al transporte, según informaron desde la municipalidad, este miércoles en La Plata las líneas municipales de colectivos circularán con horario y frecuencia de día sábado.
Por otro lado, el sistema de estacionamiento medido no se cobrará durante todo el día, por lo que no será necesario activar la app ni el sistema en la vía pública. Sí se mantendrán los controles habituales de tránsito y nocturnidad, incluidos los operativos de alcoholemia y seguridad vial.
A su vez, el Centro de Atención Municipal (CAM) estará cerrado durante todo el miércoles, por lo que los trámites y gestiones se reprograman.
En relación con la recolección de residuos, las autoridades municipales platenses precisaron que el servicio operará de manera habitual, por lo que los vecinos podrán sacar la basura en los horarios indicados.
Colegios y universidades
Por el asueto administrativo dispuesto por la Municipalidad por un nuevo aniversario de La Plata, este miércoles en la ciudad no hay clases en escuelas ni facultades.
Salud, SAME y cementerio
A diferencia de otros servicios, en el área de salud, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) La Plata funcionará con total normalidad mientras que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán las guardias de enfermería durante las 24 horas, garantizando la atención básica.
En tanto, el Cementerio local, abrirá para visitas de 8 a 15, mientras que su administración funcionará con horario reducido, de 8 a 12.
Parques y mercados en La Plata
Por último, se informó que tanto el Mercado Bonaerense como el Mercado Regional Mayorista funcionarán en su horario habitual, al igual que el Parque Ecológico. Por el contrario, la República de los Niños abrirá únicamente como parque, sin el servicio de estacionamiento habilitado.
