Cómo funcionan los servicios en La Plata por el aniversario de la ciudad

En relación con la recolección de residuos, las autoridades municipales platenses precisaron que el servicio operará de manera habitual, por lo que los vecinos podrán sacar la basura en los horarios indicados.

Colegios y universidades

Por el asueto administrativo dispuesto por la Municipalidad por un nuevo aniversario de La Plata, este miércoles en la ciudad no hay clases en escuelas ni facultades.

Salud, SAME y cementerio

A diferencia de otros servicios, en el área de salud, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) La Plata funcionará con total normalidad mientras que los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán las guardias de enfermería durante las 24 horas, garantizando la atención básica.

En tanto, el Cementerio local, abrirá para visitas de 8 a 15, mientras que su administración funcionará con horario reducido, de 8 a 12.

Parques y mercados en La Plata

Por último, se informó que tanto el Mercado Bonaerense como el Mercado Regional Mayorista funcionarán en su horario habitual, al igual que el Parque Ecológico. Por el contrario, la República de los Niños abrirá únicamente como parque, sin el servicio de estacionamiento habilitado.