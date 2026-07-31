Lomas de Zamora: le robó el auto a un excombatiente de Malvinas, escapó y volcó
El delincuente protagonizó un impresionante vuelco con el vehículo robado mientras era perseguido por la Policía. Fue detenido.
Un delincuente fue detenido luego de robar un auto en el partido bonaerense de Lomas de Zamora y protagonizar una persecución que terminó con un impresionante vuelco. El hecho que quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad.
La secuencia policial ocurrió poco después de la 1 de la madrugada del jueves. Según informaron fuentes del caso, el asaltante robó un auto Toyota Etios modelo 2018 perteneciente a Antonio De Luca, excombatiente de Malvinas, en la zona de las calles Frías y Andes, en Villa Centenario.
Apenas cometido el robo, un patrullero que recorría las inmediaciones advirtió la situación e inició una persecución. La fuga se extendió por varias cuadras hasta llegar a la intersección de Cayetano Donizetti y Las Heras, donde el delincuente a bordo del vehículo robado perdió el control mientras circulaba a alta velocidad.
Impresionante choque y vuelco tras un robo en Lomas de Zamora
Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que el Toyota Etios impacta violentamente contra un Peugeot 206 que estaba estacionado sobre la calle. Como consecuencia del choque, el auto robado dio varios tumbos y, durante el vuelco, también golpeó a una camioneta antes de quedar completamente dado vuelta en medio de la calzada.
Segundos después arribaron los efectivos policiales que participaban de la persecución y redujeron al delincuente, que fue detenido en el lugar.
“Estaba en la habitación y sentí el ruido, terrible. Lo venían siguiendo y volcó acá, en la puerta de mi casa”, contó Roberto, un vecino de la cuadra donde ocurrió el choque.
A pesar de la violencia del impacto, el único herido fue el ladrón, que sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladado en ambulancia bajo custodia policial.
“El delincuente estaba dentro del auto. Lo sacaron y quedó ahí. Todavía está la mancha de sangre en el piso. Se lo llevaron en ambulancia. Estaba herido en la cabeza”, agregó en diálogo con TN.
El impacto sí provocó importantes daños materiales. El Peugeot 206 estacionado, propiedad de un vecino de unos 30 años, quedó prácticamente destruido, mientras que la camioneta Peugeot sufrió daños en uno de sus laterales.
La investigación quedó a cargo de la Justicia, que deberá determinar la responsabilidad del detenido en el robo del vehículo y en los delitos cometidos durante la fuga.
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