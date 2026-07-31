Lomas de Zamora: le robó el auto a un excombatiente de Malvinas, escapó y volcó

El hecho quedó registrado en un video grabado por una cámara de vigilancia

“Estaba en la habitación y sentí el ruido, terrible. Lo venían siguiendo y volcó acá, en la puerta de mi casa”, contó Roberto, un vecino de la cuadra donde ocurrió el choque.

A pesar de la violencia del impacto, el único herido fue el ladrón, que sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladado en ambulancia bajo custodia policial.

“El delincuente estaba dentro del auto. Lo sacaron y quedó ahí. Todavía está la mancha de sangre en el piso. Se lo llevaron en ambulancia. Estaba herido en la cabeza”, agregó en diálogo con TN.

El impacto sí provocó importantes daños materiales. El Peugeot 206 estacionado, propiedad de un vecino de unos 30 años, quedó prácticamente destruido, mientras que la camioneta Peugeot sufrió daños en uno de sus laterales.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que deberá determinar la responsabilidad del detenido en el robo del vehículo y en los delitos cometidos durante la fuga.