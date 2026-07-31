Un carnicero y un herrero discutieron en Escobar: uno murió apuñalado y el otro de un infarto
El conflicto se originó por un reclamo vinculado a un trabajo de herrería y terminó de manera trágica.
Una discusión entre un carnicero y un herrero en un comercio de la localidad bonaerense de Escobar terminó de una manera trágica con ambos involucrados fallecidos. Uno tenía varias heridas de arma blanca, mientras que el otro habría sufrido un infarto.
El sangriento hecho se descubrió alrededor de las 10 de la mañana del jueves dentro de un local comercial de la calle Urbino al 700, en el barrio Philips, donde un cliente llegó al lugar y encontró a las dos personas tiradas en el suelo, ya sin vida. De inmediato, dio aviso a la Policía.
Cuando el personal del Comando de Patrullas arribó, encontró al dueño del local, identificado como Martín García Mamani de 54 años, tendido sobre una góndola y con varias heridas de arma blanca. Además, según el diario El Día de Escobar, tenía “un golpe en la cabeza y signos compatibles con una maniobra de defensa”.
En tanto, el cuerpo de José Miguel Ferreyra, de 60 años, estaba ubicado a los pocos metros, boca arriba y sin lesiones que pudieran haberle ocasionado la muerte. Los investigadores sospechan que pudo haber sufrido una descompensación durante el enfrentamiento. De todas formas, se ordenó que se realice una autopsia para confirmar las causas del fallecimiento.
De acuerdo con la reconstrucción inicial, el conflicto se originó por un reclamo vinculado a un trabajo de herrería. El carnicero había convocado al trabajador para corregir unas rejas que no habían sido terminadas correctamente, lo que derivó en una violenta discusión. La principal hipótesis es que uno de los dos atacó al otro con un cuchillo.
Por el momento, los investigadores descartan la participación de terceros. También desestimaron la posibilidad de que haya ocurrido un robo debido a que “no se constató el faltante de dinero ni de pertenencias del comercio o de las víctimas”.
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Escobar, a cargo de la fiscal María Alejandra Amoretti. La causa fue caratulada como "homicidio en ocasión de riña".
Como parte de la investigación, la fiscal ordenó la realización de las pericias por parte de la Policía Científica y las tareas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local.
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