Un carnicero y un herrero discutieron en Escobar: uno murió apuñalado y el otro de un infarto

Por el momento, los investigadores descartan la participación de terceros. También desestimaron la posibilidad de que haya ocurrido un robo debido a que “no se constató el faltante de dinero ni de pertenencias del comercio o de las víctimas”.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Escobar, a cargo de la fiscal María Alejandra Amoretti. La causa fue caratulada como "homicidio en ocasión de riña".

Como parte de la investigación, la fiscal ordenó la realización de las pericias por parte de la Policía Científica y las tareas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local.