Una vuelta a casa que terminó en terror: asaltaron a un chico de 12 años en Merlo

La situación pudo haber tenido un desenlace aún peor, pero la intervención de una vecina resultó clave para que los delincuentes escaparan. El episodio ocurrió cuando el partido ya había terminado y el chico emprendía el regreso a su casa, todavía entusiasmado por el gol que había convertido. Circulaba por la zona de Las Dalias y Arata, en el barrio Agustín Ferrari, cuando una moto con dos ocupantes se le cruzó de manera repentina.