Con Javier Milei presente: así fue la despedida del papa León XIV en Ezeiza

"Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos. La imagen de la Virgen de Luján llegó a estas tierras en una carreta. Se quedó para siempre con ustedes. Quiero decirles que los llevo a todos en el corazón", expresó el Santo Padre visiblemente emocionado ante el aplauso cerrado de la muchedumbre.

"Me he sentido como en casa": el mensaje de unión del papa León XIV para el país

En el cierre de su discurso, León XIV volvió a instar a la feligresía a asumir un rol activo en la sociedad a través del servicio y la fraternidad, renovando la bendición para todo el pueblo argentino.

"Vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa. Sigamos unidos. Hasta siempre, mi querida Argentina", concluyó el Papa.

Con este encendido llamado a la unidad concluyó formalmente el itinerario pastoral de León XIV en el país, cerrando una jornada histórica que contó con la presencia de referentes institucionales, políticos y de los derechos humanos en el principal santuario mariano de la Nación.

Luján despidió al papa León XIV

El arzobispo Jorge Eduardo Scheinig tomó la palabra para dirigir el mensaje de despedida institucional y afectivo en representación de la Iglesia y del pueblo argentino al papa León XIV.

Con un discurso enfocado en la gratitud, el acompañamiento espiritual y el lazo mariano que une a la Argentina con el Pontífice, Scheinig despidió al Santo Padre antes de que continúe con su itinerario internacional.

El monseñor expresó el sentir popular y remarcó el compromiso de oración constante hacia el Sumo Pontífice en las distintas etapas de su ministerio apostólico.

"En nombre de todo el pueblo argentino le digo que lo vamos a acompañar siempre en nuestra oración. Cuando necesite el abrazo de nuestro pueblo, recuerde que aquí también está su madre", manifestó el arzobispo ante la ovación unánime de los fieles congregados en la plaza Belgrano.

Asimismo, Scheinig auguró un próspero camino para las siguientes escalas de la gira vaticana: "Deseamos de todo corazón que la continuidad de su viaje apostólico, en donde se reencuentra con su pueblo querido, sea fuente de alegría y fortaleza".