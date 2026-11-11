VIDEO: Javier Milei llora en la despedida del papa León XIV de Argentina
El presidente Javier Milei no contuvo las lágrimas al encabezar la despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Tras cuatro intensas jornadas, el papa León XIV finalizó su visita apostólica a la Argentina y emprendió su viaje con destino a la ciudad de Lima, Perú. La ceremonia de despedida, desarrollada en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, dejó una escena de profundo impacto cuando el presidente Javier Milei se quebró en llanto.
El emotivo momento en la escalinata de Ezeiza
Minutos después de las 14:00 horas, el Santo Padre llegó a la aeroestación internacional acompañado por la comitiva oficial. En el tramo final de la visita, el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno despidieron al líder de la Iglesia Católica al pie de la aeronave de Aerolíneas Argentinas.
Mientras León XIV comenzaba a subir los peldaños de la escalinata, se dio vuelta para brindar un último saludo a la delegación argentina antes de ingresar a la cabina. En ese preciso instante, el mandatario nacional no pudo contener la emoción y se quebró en lágrimas ante la partida del Sumo Pontífice.
Tras la partida del avión papal, la tensión del momento dio paso al desahogo político y personal: el presidente se fundió en un fuerte abrazo con su hermana Karina y, posteriormente, con el canciller Pablo Quirno, cerrando así una visita histórica que marcó un punto de inflexión en la agenda institucional y espiritual del país.
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