Cómo sigue la búsqueda de los kayakistas que desaparecieron en Santa Teresita

Además dijo que los movimientos del mar permiten estimar hacia qué sectores podrían haberse desplazado las personas o elementos que llevaban consigo. En ese sentido, agregó que “Prefectura sabe que eventualmente se van a trasladar hacia tal o cual lugar por las mareas”.

Lo último que se supo de los dos hombres fue que un vecino de la localidad costera habría logrado grabarlos mientras remaban en el mar, justo antes del temporal con vientos fuertes y lluvia que azotó una amplia zona de la costa bonaerense.