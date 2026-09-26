Cómo sigue la búsqueda de los kayakistas que desaparecieron en Santa Teresita
A seis días de la última vez que se tuvo noticas de los dos kayakistas, continúa el operativo de búsqueda aunque con cada hora que pasa hay menos esperanzas entre los rescatistas.
Como se sabe, hace seis días dos hombres ingresaron al mar en las costas de Santa Teresita, localidad balnearia del Partido de la Costa, y luego de pedir asistencia en medio de un temporal no se volvió a saber de ellos.
Desde que una moto de agua de Prefectura llegara al sector que se les había indicado, pero sin hallarlos, continúa el operativo de búsqueda de los kayakistas y sus embarcaciones: una Karku de color verde y un Escualo de color turquesa.
Pero pasan los días y las condiciones del mar obligan a modificar los sectores y patrones de rastrillaje en función de las condiciones meteorológicas y de las mareas, lo que complica aun mas el operativo.
En declaraciones televisivas, el rescatista SAR Carlos García explicó que “una cosa es tener un mar picado y otra cosa es tener una tormenta eléctrica”, a lo que “hay que sumarle el transcurso de las mareas”, todo lo cual complica la situación, y considerando que “hay que tener en cuenta que el tiempo corre”.
Señaló que García el comandante de Incidentes del grupo de Búsqueda y Rescate es quien determina el patrón de búsqueda de acuerdo con las características de cada emergencia, y ahora “se podría trabajar de manera circular”, que consiste en tomar como referencia el último punto conocido y ampliar progresivamente el área de búsqueda.
Además dijo que los movimientos del mar permiten estimar hacia qué sectores podrían haberse desplazado las personas o elementos que llevaban consigo. En ese sentido, agregó que “Prefectura sabe que eventualmente se van a trasladar hacia tal o cual lugar por las mareas”.
Lo último que se supo de los dos hombres fue que un vecino de la localidad costera habría logrado grabarlos mientras remaban en el mar, justo antes del temporal con vientos fuertes y lluvia que azotó una amplia zona de la costa bonaerense.
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