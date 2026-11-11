Cómo ver en vivo por Internet la despedida del papa León XIV de la Argentina en Ezeiza con Javier Milei
Tras una intensa agenda pastoral en el país, el papa León XIV emprende su viaje hacia Perú. Javier Milei encabezará la ceremonia oficial en el aeropuerto.
Luego de cuatro jornadas de fe que movilizaron a millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, el papa León XIV concluye su visita apostólica a la Argentina. El Sumo Pontífice será despedido con una ceremonia oficial encabezada por el presidente Javier Milei en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.
Transmisión en vivo: la despedida del Papa en Ezeiza
IMPORTANTE: Cuántas personas recibieron al papa León XIV en Luján
La ceremonia oficial de despedida, pautada para las 13:30 horas, cuenta con transmisión oficial a través de parámetros satelitales y plataformas digitales para todo el mundo.
Para seguir el evento en vivo y en directo por Internet a través de YouTube, podés acceder al siguiente enlace de la transmisión oficial: Ver la despedida del papa León XIV en VIVO.
El cronograma del último día de León XIV en Argentina
Antes de su partida, el Santo Padre completó este miércoles 11 de noviembre una emotiva agenda matutina para cerrar su estadía en el país:
- 08:00 horas: Realizó una visita oficial al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, donde llevó su mensaje a los reclusos.
- 10:00 horas: Tras un masivo recorrido a bordo del papamóvil, presidió la Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
- 13:30 horas: Ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto al presidente Javier Milei.
- 14:00 horas: Despegue del avión papal con destino a la ciudad de Lima, Perú, donde el Pontífice continuará con su gira sudamericana.
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