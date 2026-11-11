Cómo ver en vivo por Internet la despedida del papa León XIV de la Argentina en Ezeiza con Javier Milei

Luego de cuatro jornadas de fe que movilizaron a millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, el papa León XIV concluye su visita apostólica a la Argentina. El Sumo Pontífice será despedido con una ceremonia oficial encabezada por el presidente Javier Milei en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.