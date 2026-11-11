Luján despidió a León XIV: "Cuando necesite el abrazo de este pueblo recuerde que aquí también está su madre"

Cierre a pura emoción y clamor mariano en Luján

Para finalizar su alocución, el titular de la arquidiócesis invocó la protección de la patrona nacional y lideró el grito tradicional que retumbó en la explanada de la Basílica:

"Santo Padre León, que Nuestra Señora de Luján lo cuide y lo proteja. Gracias. Permítame terminar como terminamos en este santuario: ¡Viva la Virgen de Luján y viva el papa León!"

Con este emotivo saludo culminó la presencia del Pontífice en el santuario nacional, cerrando una jornada histórica que contó con la asistencia de referentes de la política, los derechos humanos y la cultura de todo el país.