Luján despidió a León XIV: "Cuando necesite el abrazo de este pueblo recuerde que aquí también está su madre"
El arzobispo de Mercedes-Luján brindó las palabras de despedida al sumo pontífice luego de una misa histórica y multitudinaria.
Tras la multitudinaria homilía y el histórico acto litúrgico frente a más de 2,5 millones de personas, el cierre de la misa en la Basílica de Luján contó con un momento de profunda emotividad. El arzobispo Jorge Eduardo Scheinig tomó la palabra para dirigir el mensaje de despedida institucional y afectivo en representación de la Iglesia y del pueblo argentino al papa León XIV.
Con un discurso enfocado en la gratitud, el acompañamiento espiritual y el lazo mariano que une a la Argentina con el Pontífice, Scheinig despidió al Santo Padre antes de que continúe con su itinerario internacional.
"Cuando necesite el abrazo de nuestro pueblo, recuerde que aquí también está su madre"
El monseñor expresó el sentir popular y remarcó el compromiso de oración constante hacia el Sumo Pontífice en las distintas etapas de su ministerio apostólico.
"En nombre de todo el pueblo argentino le digo que lo vamos a acompañar siempre en nuestra oración. Cuando necesite el abrazo de nuestro pueblo, recuerde que aquí también está su madre", manifestó el arzobispo ante la ovación unánime de los fieles congregados en la plaza Belgrano.
Asimismo, Scheinig auguró un próspero camino para las siguientes escalas de la gira vaticana: "Deseamos de todo corazón que la continuidad de su viaje apostólico, en donde se reencuentra con su pueblo querido, sea fuente de alegría y fortaleza".
Cierre a pura emoción y clamor mariano en Luján
Para finalizar su alocución, el titular de la arquidiócesis invocó la protección de la patrona nacional y lideró el grito tradicional que retumbó en la explanada de la Basílica:
"Santo Padre León, que Nuestra Señora de Luján lo cuide y lo proteja. Gracias. Permítame terminar como terminamos en este santuario: ¡Viva la Virgen de Luján y viva el papa León!"
Con este emotivo saludo culminó la presencia del Pontífice en el santuario nacional, cerrando una jornada histórica que contó con la asistencia de referentes de la política, los derechos humanos y la cultura de todo el país.
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