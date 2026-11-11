Profundos tuits del papa León XIV tras la histórica misa en Luján: homenaje a Francisco y llamado a la caridad

"Estamos invitados a vivir la caridad a la manera de Cristo. Esta manera nos es también enseñada por María al pie de la cruz, porque allí, en el Calvario, ella y su Hijo amaron «hasta el extremo» (cf. Jn 13, 1). No se trata de realizar grandes cosas, sino de permanecer fieles al lado del Señor, como lo fue su Madre, tanto en los momentos de cruz como en los tiempos de alegría, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida con los ojos del cielo y de teñir cada una de nuestras jornadas del color de la esperanza", reflexionó el Pontífice.

Con estas publicaciones en sus canales oficiales, el Santo Padre cerró digitalmente el impacto de su histórico paso por la Argentina, coronando una jornada inolvidable para la Iglesia local y el pueblo creyente.