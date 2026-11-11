Profundos tuits del papa León XIV tras la histórica misa en Luján: homenaje a Francisco y llamado a la caridad
A través de sus redes sociales, el sumo pontífice volvió a reflexionar sobre su paso por la Argentina, en lo que empieza a ser su despedida.
Tras encabezar la masiva misa de clausura ante más de 2,5 millones de personas en la plaza Belgrano, el papa León XIV volcó sus reflexiones finales en las redes sociales, ya en lo que representan sus últimos momentos en la Argentina luego de tres intensas jornadas de actividades.
A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el Pontífice dedicó un sentido recuerdo a su antecesor, el papa Francisco, y dejó una profunda enseñanza espiritual basada en el ejemplo de la Virgen de Luján.
El sentido recuerdo del papa León XIV al papa Francisco y la devoción mariana
En su primer posteo, el Santo Padre remarcó la figura del pontífice argentino y su histórica devoción por la patrona de la Nación.
"Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mis pensamientos van especialmente a nuestro querido Papa Francisco, quien siempre ha llevado a la “pequeña patrona morena” en su corazón. Nos ha enseñado con su vida a amarla y venerarla siempre. Él continúa mostrándonoslo desde el lugar, tan cerca de Santa María, que ha elegido para ser enterrado", expresó León XIV.
"Mirar la vida con los ojos del cielo y teñir las jornadas de esperanza"
En un segundo mensaje vertido en la red social, el Santo Padre profundizó el eje de su predica sobre la caridad y la fidelidad cotidiana, tomando la figura de María al pie de la cruz como modelo a seguir en tiempos de dificultad y de alegría.
"Estamos invitados a vivir la caridad a la manera de Cristo. Esta manera nos es también enseñada por María al pie de la cruz, porque allí, en el Calvario, ella y su Hijo amaron «hasta el extremo» (cf. Jn 13, 1). No se trata de realizar grandes cosas, sino de permanecer fieles al lado del Señor, como lo fue su Madre, tanto en los momentos de cruz como en los tiempos de alegría, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida con los ojos del cielo y de teñir cada una de nuestras jornadas del color de la esperanza", reflexionó el Pontífice.
Con estas publicaciones en sus canales oficiales, el Santo Padre cerró digitalmente el impacto de su histórico paso por la Argentina, coronando una jornada inolvidable para la Iglesia local y el pueblo creyente.
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