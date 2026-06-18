Comunicado del Tren Roca por las demoras que impidieron la llegada de formaciones a Constitución

El Tren Roca no llega a Constitución: hay demoras en los servicios por problemas técnicos

El Tren Roca inició la jornada de este jueves con demoras y cancelaciones debido a problemas técnicos en la estación Constitución.

Los servicios de La Plata, Bosques vía Quilmes y Ezeiza sufren complicaciones por una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica en Constitución. Ante esta situación, los que realizan esos recorridos no están saliendo de la estación.

Con respecto al resto de los servicios, con el correr de los minutos también comenzaron a padecer complicaciones y atrasos.

Según se informó desde Trenes Argentinos, pasadas las 7 se cortará el servicio de manera total durante algunos minutos para solucionar el problema eléctrico y no llegará ninguno al final del recorrido, sino que finalizarán antes.

Video: demoras en el Tren Roca

demoras tren roca

Además, algunos trenes que llegan desde la provincia circulan con recorrido limitado y finalizan su trayecto en las estaciones Berazategui o Quilmes, sin completar el recorrido habitual.

Acerca de los ramales que todavía figuran con demoras, no se informó cuando se reestablecerá el servicio debido a los conflictos técnicos.

Por otra parte, los trenes Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Urquiza circulan con sus frecuencias habituales.

Las tarifas para trenes

Las complicaciones se producen pocos días después de que, el pasado 15 de junio, entrara en vigencia un nuevo aumento en el transporte público. En ese marco, el boleto de colectivo de las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una suba del 2%, como parte del esquema de actualización tarifaria del 6% escalonado en tres meses que fue definido a mediados de mayo.

.En los trenes, la tarifa mínima, se actualizó el 1° de junio, para trayectos de una sola sección, es de $350 ($349,99) pagando con SUBE registrada, $157,50 en caso de aplicar la tarifa social, $700 con SUBE no registrada y $1.100 si se paga en efectivo. Si el recorrido abarca dos secciones el costo aumenta a $470 y si abarca tres secciones a $590. Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre.

Los aumentos en los trenes continuarán por tres meses más, según definió la Secretaría de Transporte. En julio tendrán un ajuste de 8,6% a $380,1; en agosto, 10,5% a $420,01; y en septiembre de, $7,1% hasta llegar a 449,83 pesos.