El Tren Roca no llega a Constitución: hay demoras en los servicios por problemas técnicos

demoras tren roca

Además, algunos trenes que llegan desde la provincia circulan con recorrido limitado y finalizan su trayecto en las estaciones Berazategui o Quilmes, sin completar el recorrido habitual.

Acerca de los ramales que todavía figuran con demoras, no se informó cuando se reestablecerá el servicio debido a los conflictos técnicos.

Por otra parte, los trenes Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Urquiza circulan con sus frecuencias habituales.

Las tarifas para trenes

Las complicaciones se producen pocos días después de que, el pasado 15 de junio, entrara en vigencia un nuevo aumento en el transporte público. En ese marco, el boleto de colectivo de las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una suba del 2%, como parte del esquema de actualización tarifaria del 6% escalonado en tres meses que fue definido a mediados de mayo.

.En los trenes, la tarifa mínima, se actualizó el 1° de junio, para trayectos de una sola sección, es de $350 ($349,99) pagando con SUBE registrada, $157,50 en caso de aplicar la tarifa social, $700 con SUBE no registrada y $1.100 si se paga en efectivo. Si el recorrido abarca dos secciones el costo aumenta a $470 y si abarca tres secciones a $590. Hacia adelante, están previstas nuevas subas mensuales, que en los trenes llegan hasta septiembre.

Los aumentos en los trenes continuarán por tres meses más, según definió la Secretaría de Transporte. En julio tendrán un ajuste de 8,6% a $380,1; en agosto, 10,5% a $420,01; y en septiembre de, $7,1% hasta llegar a 449,83 pesos.