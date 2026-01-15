Comunicado de Edenor tras el apagón: "A los 30 minutos, más del 50% de los usuarios ya contaban con luz"
La empresa proveedora de energía eléctrica lanzó un contundente mensaje en redes sociales, asegurando que son pocos los usuarios que aún no tienen luz.
En medio de una escalada tarifaria y una ola de calor asfixiante, miles de vecinos del AMBA volvieron a quedarse a oscuras este jueves. Los cortes de luz, que se generalizaron pasadas las 15 horas, afectaron tanto a la Capital Federal como a las zonas norte y oeste del conurbano.
Mientras los usuarios de Edenor y Edesur denunciaban la situación en barrios como Palermo, Recoleta, Caballito y Liniers, el sitio oficial del ENRE colapsaba, dejando a la población sin información oficial. Aunque el suministro comenzó a normalizarse una hora después, el malestar persiste ante un servicio que no parece estar a la altura de lo que se paga.
El comunicado de Edenor tras el apagón
La empresa que otorga energía eléctrica al norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se pronunció a través de sus redes sociales: "Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes".
Y añadió: "A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado. La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido".
Quedan pocos usuarios sin luz en el norte del AMBA
De acuerdo a la información brindada por Edenor, cerca de las 18 horas hay sólo 5.760 hogares sin luz y se espera que el servicio se normalice a la brevedad.
