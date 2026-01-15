Cortes de agua tras el apagón masivo en el AMBA: el comunicado de AySA

Ante esta situación de emergencia, la empresa solicitó a los vecinos extremar el cuidado de las reservas en los tanques domiciliarios. Recomendó utilizar el agua exclusivamente para actividades esenciales, como higiene y consumo humano, suspendiendo temporalmente el riego, el lavado de autos y el llenado de piletas hasta que el sistema se encuentre totalmente operativo.

Por qué se cortó la luz en el AMBA

En plena ola de calor, y con las tarifas cada vez más caras, un nuevo apagón afectó a varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con masivos cortes de luz en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades de zona oeste y norte del conurbano, dejando en total casi 800.000 usuarios sin servicio.

Los cortes comenzaron cerca de las 15 horas. Mientras la página del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) permanecía caída, usuarios tanto de Edenor como de Edesur, de diferentes sectores, denunciaban los cortes.

Colegiales, Palermo, Recoleta, Liniers, Villa Luro, Núñez, Flores, Caballito; fueron algunos de los barrios porteños afectados. Pasada una hora, en muchos sectores de Capital Federal y el conurbano bonaerense se restableció la energía.

“Salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de la subestación de Edenor en Morón - Rodríguez. Fue un problema de la distribuidora“, argumentaron fuentes de la Secretaría de Energía a TN. Detallaron que se perdieron aproximadamente 3000 MW.

En tanto, la página de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) mostró que el corte se dio luego del pico de la demanda de energía, en una tarde signada por una alerta por calor extremo, con temperaturas que treparon hasta los 35 grados en el AMBA.