Cortes de agua tras el apagón masivo en el AMBA: el comunicado de AySA
La compañía advirtió que podría verse afectado el servicio del agua corriente distintos barrios porteños y localidades del oeste y norte del conurbano.
Como consecuencia directa de la falla generalizada en la red eléctrica, que este jueves derivó en un apagón masivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que sus sistemas de producción y distribución de agua potable se encuentran operando con dificultades, por lo que se prevén cortes en plena ola de calor.
Al depender enteramente de la energía eléctrica para el funcionamiento de las bombas, el apagón dejó fuera de servicio a varias de sus instalaciones estratégicas.
La compañía advirtió que los usuarios podrían notar baja presión o falta total de agua en diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en una amplia lista de partidos bonaerenses, entre los que se encuentran:
- Zona oeste y norte: La Matanza, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Merlo, Moreno, Tres de Febrero, San Martín, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.
- Zona norte y Pilar: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar y Pilar.
Al mismo tiempo, AySA aclaró que, aunque el servicio eléctrico comience a restablecerse en los hogares, la normalización del agua no será inmediata. Los sistemas de producción y transporte requieren de un proceso de arranque secuencial y presurización de las cañerías que puede demorar varias horas hasta estabilizarse por completo.
"Los sistemas de bombeo necesitan mucha energía para funcionar con normalidad y su puesta en marcha es gradual", explicaron desde la prestataria, subrayando que el tiempo de recuperación dependerá de la estabilidad de la red eléctrica en cada sector.
Ante esta situación de emergencia, la empresa solicitó a los vecinos extremar el cuidado de las reservas en los tanques domiciliarios. Recomendó utilizar el agua exclusivamente para actividades esenciales, como higiene y consumo humano, suspendiendo temporalmente el riego, el lavado de autos y el llenado de piletas hasta que el sistema se encuentre totalmente operativo.
Por qué se cortó la luz en el AMBA
En plena ola de calor, y con las tarifas cada vez más caras, un nuevo apagón afectó a varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con masivos cortes de luz en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades de zona oeste y norte del conurbano, dejando en total casi 800.000 usuarios sin servicio.
Los cortes comenzaron cerca de las 15 horas. Mientras la página del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) permanecía caída, usuarios tanto de Edenor como de Edesur, de diferentes sectores, denunciaban los cortes.
Colegiales, Palermo, Recoleta, Liniers, Villa Luro, Núñez, Flores, Caballito; fueron algunos de los barrios porteños afectados. Pasada una hora, en muchos sectores de Capital Federal y el conurbano bonaerense se restableció la energía.
“Salieron de servicio las cuatros líneas de 220 kV de la subestación de Edenor en Morón - Rodríguez. Fue un problema de la distribuidora“, argumentaron fuentes de la Secretaría de Energía a TN. Detallaron que se perdieron aproximadamente 3000 MW.
En tanto, la página de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) mostró que el corte se dio luego del pico de la demanda de energía, en una tarde signada por una alerta por calor extremo, con temperaturas que treparon hasta los 35 grados en el AMBA.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario