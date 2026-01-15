Contienen en un 100% el incendio forestal en Puerto Patriada: lo confirmó el gobernador del Chubut
“Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido”, aseguró Ignacio Torres luego de varios días de combate ante devastadoras llamas.
El incendio forestal que afectó la zona de Puerto Patriada, en la Comarca Andina del Chubut, fue contenido en su totalidad tras varios días de intenso trabajo por parte de brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.
Así lo confirmó el gobernador chubutense Ignacio Torres: “Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno”, declaró este jueves el mandatario provincial.
En ese sentido, dijo que las tareas de contención se realizaron en el marco de recientes lluvias caídas en la zona, que ayudaron a contener el fuego, pero destacando el trabajo de “más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud que estuvieron presentes en la zona desde el día uno”.
“En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén”, subrayó Torres, quien se hizo presente en el lugar para agradecer el trabajo realizado por los brigadistas de varias provincias que combatieron incansablemente las devastadoras llamas.
En efecto, el Comité de Emergencia trabajó de manera coordinada con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y recursos enviados por los gobiernos de las provincias del Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, que enfrentaron uno de los incendios más graves de los últimos años en la región.
Por esa razón, el gobernador del Chubut dijo “reconocer la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento, y agradecer especialmente a los intendentes y a todos los que trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años”.
“A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad”, concluyó Torres en un mensaje difundido a través de redes sociales.
El mensaje completo del gobernador Ignacio Torres
