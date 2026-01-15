Contienen en un 100% el incendio forestal en Puerto Patriada: lo confirmó el gobernador del Chubut

Por esa razón, el gobernador del Chubut dijo “reconocer la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento, y agradecer especialmente a los intendentes y a todos los que trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años”.

El mensaje completo del gobernador Ignacio Torres

EL INCENDIO EN PUERTO PATRIADA ESTÁ 100% CONTENIDO

Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud que estuvieron presentes en la zona desde el día uno.

En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén.

Por eso quiero destacar el profesionalismo del Comité de Emergencia, integrado de forma conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero, reconocer la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento, y agradecer especialmente a los intendentes y a todos los que trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años.

A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad.