El ministro de Educación de Mendoza destacó que la adolescente no tenía "registro" de problemas de conducta

"Se está haciendo el monitoreo, y el Ministerio Público Fiscal está haciendo todo el acompañamiento desde el punto de vista legal porque esta situación tiene una parte que tiene que ver con la seguridad propiamente dicha de la persona y de los efectivos policiales, y otra que tiene que ver con las implicancias legales de este acontecimiento", agregó en ese momento.

"No hay registro en la historia de la estudiante, no hay registro o antecedentes de ese tipo. Y si lo hubiesen, se trabajaría obviamente con los profesionales adecuados", convino el funcionario, antes de confirmar que el resto de los centros de formación de la provincia tendrán clases durante el resto de la jornada justamente para crear el espacio de catarsis porque "si la comunidad educativa sufre una problemática de esta magnitud, hay que charlarlo en la escuela".

García Salazar confirmó además que los pasos inmediatos a la salida de la alumna en La Paz serán dispuestos por los fiscales apuntados por el MPF de Mendoza.

Para las 14 del miércoles la nena llevaba más de 3 horas de negociación con el personal especializado, pero las autoridades buscaban resguardar cualquier dato vinculado a ese diálogo para no entorpecer la negociación.

Pasadas las 15 la adolescente entregó el arma, pero seguía en el terreno de la escuela.

Ese hermetismo tiene que ver con los reportes de otros miembros de la misma comunidad educativa sobre posibles casos de bullying, ya sea contra la adolescente que está atrincherada o contra cualquier otra persona.