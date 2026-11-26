Un hombre que trabaja en las inmediaciones de la playa en la que ocurrió el episodio, aseguró: “Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada, el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro”.

Investigación y contexto del hecho

La fiscalía de Maldonado, a cargo del fiscal de turno Sebastián Robles, ordenó las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio. Entre las medidas dispuestas se incluyen la toma de declaraciones a testigos, informes médicos y peritajes que permitan determinar si influyeron factores climáticos, corrientes marinas u otras causas en el ahogamiento.

Playa Chihuahua es uno de los balnearios nudistas más conocidos de Uruguay y se encuentra a unos 130 kilómetros al este de Montevideo. Es un destino frecuentado tanto por residentes uruguayos como por turistas argentinos y de otros países de la región, especialmente en temporada estival. En este tipo de playas, al igual que en cualquier otro balneario abierto al océano, se recomienda extremar las precauciones, respetar las indicaciones de guardavidas y evitar ingresar al mar en zonas de corrientes o con bandera de advertencia.