Una turista argentina murió ahogada en una playa nudista cerca de Punta del Este
La mujer tenía 36 años y era oriunda de Viale, provincia de Entre Ríos. Había llegado hacía pocas horas al país vecino junto a su pareja, quien presenció el episodio.
Una turista argentina de 36 años murió ayer en una playa nudista ubicada a 10 kilómetros de Punta del Este, en Uruguay. La mujer, oriunda de Entre Ríos, se ahogó tras ingresar al mar junto a su pareja. El episodio ocurrió en playa Chihuahua, del departamento de Maldonado.
El hecho generó la intervención de las autoridades locales, que recibieron un llamado de emergencia y enviaron personal de la Prefectura Naval al lugar.
La mujer fue asistida por un grupo de bañeros que logró llevarla a tierra, mientras que su acompañante salió del agua por cuenta propia. Sin embargo, cuando llegó el personal de emergencias, los profesionales practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la turista, quien se encontraba inconsciente.
Los médicos constataron la muerte de la mujer entrerriana. Por su parte, su pareja fue trasladado a un centro de salud cercano, debido a que se encontraba en estado de shock.
Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima, pero se supo que vivía en la localidad entrerriana de Viale. También, según informó La Gaceta, la pareja de turistas argentinos había llegado hacía pocas horas a Punta del Este.
Un hombre que trabaja en las inmediaciones de la playa en la que ocurrió el episodio, aseguró: “Fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada, el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro”.
Investigación y contexto del hecho
La fiscalía de Maldonado, a cargo del fiscal de turno Sebastián Robles, ordenó las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio. Entre las medidas dispuestas se incluyen la toma de declaraciones a testigos, informes médicos y peritajes que permitan determinar si influyeron factores climáticos, corrientes marinas u otras causas en el ahogamiento.
Playa Chihuahua es uno de los balnearios nudistas más conocidos de Uruguay y se encuentra a unos 130 kilómetros al este de Montevideo. Es un destino frecuentado tanto por residentes uruguayos como por turistas argentinos y de otros países de la región, especialmente en temporada estival. En este tipo de playas, al igual que en cualquier otro balneario abierto al océano, se recomienda extremar las precauciones, respetar las indicaciones de guardavidas y evitar ingresar al mar en zonas de corrientes o con bandera de advertencia.
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