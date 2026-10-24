CONADU Histórica llamó a un nuevo paro nacional universitario de una semana
La medida comienza el 28 de octubre en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. FATUN adhiere y suma cuatro paros nodocentes.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) Histórica dispuso un paro nacional de una semana a partir del miércoles 28 de octubre. La medida exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial y partidas que garanticen el funcionamiento de las universidades nacionales. El Congreso Extraordinario del 22 de octubre aprobó la iniciativa por unanimidad y busca confluir con las demás organizaciones del Frente Sindical de Universidades Nacionales.
El conflicto se desarrolla tras la 5° Marcha Federal Universitaria y en medio de la disputa judicial por la falta de aplicación de la norma de financiamiento. La docencia universitaria y preuniversitaria atribuye la pérdida de ingresos a una política de ajuste del Gobierno nacional que, según sostiene, afecta las condiciones materiales de la universidad pública.
Según informaron, las universidades nacionales acumulan desde diciembre de 2023 una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal universitario perdieron más del 30% de su poder adquisitivo. Los datos fueron presentados en una reunión de rectores.
Los sindicatos universitarios realizaron el último miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas para reclamar al Gobierno nacional que cumpla los fallos judiciales y la norma que obliga una recomposición de los salarios universitarios. La huelga había comenzado el mismo día en que vencía el plazo fijado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) convocó a cuatro paros nodocentes de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo: el 28 de octubre y el 3, 12 y 16 de noviembre. Las medidas alcanzarán a las universidades públicas de todo el país y estarán acompañadas por actividades de visibilización en distintas regiones.
El Consejo Directivo de la federación, con representantes de 54 organizaciones sindicales, adoptó la decisión. La federación también resolvió impulsar acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que los montos de la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, como establece el convenio colectivo.
La FATUN cuestionó que legisladores de La Libertad Avanza y funcionarios del Poder Ejecutivo impidieran la participación de representantes del sistema universitario en una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El plan de lucha se sostendrá junto con los gremios docentes, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores, y la Federación Universitaria Argentina.
La CONADU Histórica instruyó a su Mesa Ejecutiva a coordinar las medidas aprobadas con las demás organizaciones del Frente Sindical para ampliar su alcance territorial. El gremio convocó a la comunidad universitaria a fortalecer la organización, la participación y las acciones de visibilización en todo el país.
El Congreso consideró que la quinta movilización federal consolidó apoyo ciudadano a la universidad pública bajo la consigna "Por educación, soberanía y democracia". También repudió la represión denunciada durante la marcha del 15 de octubre, que concluyó con 25 detenidos frente al Congreso.
La FATUN sostuvo que esos hechos vulneraron el derecho a la protesta y la libertad sindical. La CONADU Histórica realizará un nuevo Congreso Extraordinario el viernes 6 de noviembre, después de su Congreso Anual Ordinario, para evaluar y definir la continuidad de las medidas.
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