CONADU Histórica llamó a un nuevo paro nacional universitario de una semana

El Consejo Directivo de la federación, con representantes de 54 organizaciones sindicales, adoptó la decisión. La federación también resolvió impulsar acciones ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que los montos de la garantía salarial se incorporen a los salarios básicos, como establece el convenio colectivo.

La FATUN cuestionó que legisladores de La Libertad Avanza y funcionarios del Poder Ejecutivo impidieran la participación de representantes del sistema universitario en una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El plan de lucha se sostendrá junto con los gremios docentes, el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores, y la Federación Universitaria Argentina.

La CONADU Histórica instruyó a su Mesa Ejecutiva a coordinar las medidas aprobadas con las demás organizaciones del Frente Sindical para ampliar su alcance territorial. El gremio convocó a la comunidad universitaria a fortalecer la organización, la participación y las acciones de visibilización en todo el país.

El Congreso consideró que la quinta movilización federal consolidó apoyo ciudadano a la universidad pública bajo la consigna "Por educación, soberanía y democracia". También repudió la represión denunciada durante la marcha del 15 de octubre, que concluyó con 25 detenidos frente al Congreso.

La FATUN sostuvo que esos hechos vulneraron el derecho a la protesta y la libertad sindical. La CONADU Histórica realizará un nuevo Congreso Extraordinario el viernes 6 de noviembre, después de su Congreso Anual Ordinario, para evaluar y definir la continuidad de las medidas.