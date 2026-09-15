Condenaron a 8 años de prisión al dueño de dos dogos que mataron a una adolescente en Córdoba
El terrible hecho ocurrió en 2023: mientras José Nieto se encontraba de viaje, sus perros estaban sueltos y atacaron ferozmente a Trinidad Ballesteros.
La Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó este martes a José Nieto a la pena de 8 años de prisión por el trágico hecho ocurrido en julio de 2023 en el barrio Estación Flores, donde dos perros de raza dogo argentino atacaron ferozmente y provocaron la muerte de Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años.
El tribunal, compuesto por los jueces José Pueyrredón, Mario Capdevila y Gustavo Ispani, encontró a Nieto penalmente responsable del delito de homicidio simple con dolo eventual. La resolución judicial se dio en consonancia con el planteo del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Milagros Gorgas, quien en sus alegatos había solicitado una condena de 9 años de cárcel.
Durante el proceso, la fiscalía remarcó que el imputado era plenamente consciente del nivel de peligro que representaban sus mascotas y que, pese a contar con antecedentes de contravenciones y reiteradas advertencias de los vecinos, omitió adoptar los recaudos de seguridad básicos para impedir que los animales se escaparan de la propiedad y provocaran la tragedia.
El trágico ataque que terminó en condena por dolo eventual en Córdoba
El fatídico episodio tuvo lugar el 9 de julio de 2023 en el barrio Estación Flores. Trinidad Ballesteros paseaba junto a su perro por la zona de calle Bucarest al 4800 cuando fue embestida por ambos dogos, sufriendo graves heridas.
Pese a haber sido derivada de urgencia al Hospital de Urgencias de la capital cordobesa, la joven de 15 años falleció a las pocas horas.
Al momento de dictar sentencia, los magistrados José Pueyrredón, Mario Capdevila y Gustavo Ispani dieron por probado que el propietario de las mascotas era consciente del peligro que suponía la tenencia irresponsable de los animales.
Por ello, lo hallaron culpable de homicidio simple con dolo eventual —figura que contempla un rango de 8 a 25 años de cárcel— y resolvieron aplicar la pena mínima.
La acusación a cargo de la fiscal Milagros Gorgas argumentó que el imputado acumula antecedentes por contravenciones y que ignoró sistemáticamente las advertencias oficiales para reforzar la seguridad de su predio, motivo por el cual había peticionado 9 años de prisión.
Por su parte, la querella había exigido un castigo de 12 años, al tiempo que la defensa del acusado abogó por la absolución o una recalificación a homicidio culposo.
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