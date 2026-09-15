Condenaron a 8 años de prisión al dueño de dos dogos que mataron a una adolescente en Córdoba.

Al momento de dictar sentencia, los magistrados José Pueyrredón, Mario Capdevila y Gustavo Ispani dieron por probado que el propietario de las mascotas era consciente del peligro que suponía la tenencia irresponsable de los animales.

Por ello, lo hallaron culpable de homicidio simple con dolo eventual —figura que contempla un rango de 8 a 25 años de cárcel— y resolvieron aplicar la pena mínima.

La acusación a cargo de la fiscal Milagros Gorgas argumentó que el imputado acumula antecedentes por contravenciones y que ignoró sistemáticamente las advertencias oficiales para reforzar la seguridad de su predio, motivo por el cual había peticionado 9 años de prisión.

Por su parte, la querella había exigido un castigo de 12 años, al tiempo que la defensa del acusado abogó por la absolución o una recalificación a homicidio culposo.