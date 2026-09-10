Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega: hay cinco imputados, incluido Claudio Barrelier

Mientras Carlos Nayi, abogado de los abuelos de Agostina, se declaró "bastante conforme" con la investigación de Garzón, el defensor del inquilino Osvaldo Fassetta, Eduardo Medina Allende, calificó de "papelón" la decisión del fiscal porque faltaban otras medidas de prueba.

Osvaldo Fassetta, uno de los acusados del femicidio de Agostina.

"Son un montón de cosas que no se van a aclarar nunca", adujo el defensor del inquilino de Claudio Barrelier que intentó instalar en los medios una versión de los hechos hasta que fue detenido.

Por su parte, Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina Vega, se mostró disconforme con la elevación a juicio porque consideró que faltan las detenciones de la madre de Claudio Barrelier, llamada Viviana Brizuela, y de un amigo del principal imputado que es apodado "Tele Vieja".

Pero Carlos Nayi sostuvo que "se confirman las hipótesis" que la querella "anticipó" y que Claudio Barrelier era "el jefe de la banda" y los demás implicados integraban "un equipo de encubridores".

Según Nayi, Barrelier, de 34 años, podría recibir la prisión perpetua si es declarado culpable por el femicidio de la adolescente. Además, el fiscal Garzón continuará con la investigación de otros hechos que surgieron del expediente principal, que son presuntamente delictivos pero independientes del crimen de Agostina.