Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega: hay cinco imputados, incluido Claudio Barrelier
La justicia de Córdoba tendrá que resolver el caso del femicidio de la adolescente de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado en mayo.
Al contrario de como ocurrió la primera vez que tuvo en sus manos la suerte de Claudio Barrelier, el fiscal de Córdoba Raúl Garzón elevó a juicio este jueves la causa contra el exbarrabrava por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años.
Garzón dio por terminada la etapa de investigación por el secuestro y femicidio de Agostina, que estuvo desaparecida durante casi una semana en mayo de este año, hasta que sus restos fueron hallados en un terreno baldío de la ciudad de Córdoba.
El principal acusado por el femicidio seguido de descuartizamiento es Claudio Barrelier, quien será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género.
Pero además, Garzón imputó por encubrimiento agravado a Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, en lo que fue descrito por un vocero de la causa como "una investigación profunda y de alto contenido científico".
Los imputados son los inquilinos de Claudio Barrelier y hasta su propia pareja y madre de su hija, quienes estaban presentes en la casa del barrio Cofico de Córdoba al momento del femicidio.
Mientras Carlos Nayi, abogado de los abuelos de Agostina, se declaró "bastante conforme" con la investigación de Garzón, el defensor del inquilino Osvaldo Fassetta, Eduardo Medina Allende, calificó de "papelón" la decisión del fiscal porque faltaban otras medidas de prueba.
"Son un montón de cosas que no se van a aclarar nunca", adujo el defensor del inquilino de Claudio Barrelier que intentó instalar en los medios una versión de los hechos hasta que fue detenido.
Por su parte, Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina Vega, se mostró disconforme con la elevación a juicio porque consideró que faltan las detenciones de la madre de Claudio Barrelier, llamada Viviana Brizuela, y de un amigo del principal imputado que es apodado "Tele Vieja".
Pero Carlos Nayi sostuvo que "se confirman las hipótesis" que la querella "anticipó" y que Claudio Barrelier era "el jefe de la banda" y los demás implicados integraban "un equipo de encubridores".
Según Nayi, Barrelier, de 34 años, podría recibir la prisión perpetua si es declarado culpable por el femicidio de la adolescente. Además, el fiscal Garzón continuará con la investigación de otros hechos que surgieron del expediente principal, que son presuntamente delictivos pero independientes del crimen de Agostina.
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