El duro relato de la mujer a la que le entregaron a la beba equivocada en Córdoba: "Mi hija durmió bajo un puente"

Según su relato, la respuesta de la enfermera fue "Ah, sí? no te la trajeron, bueno tomá", y le entró a la niña que tenía en brazos.

"Me obligaron a que la vista, la vestí, pero desde el momento en que yo la tuve a mi hija sentía como un rechazo. Que no era mi hija. Mi esposo cuando me dieron de alta me dijo 'vos estás mal, tendrías que hacerte ver con un psiquiatra'", señaló Nicole sobre la respuesta de su pareja, que desoyó los consejos sobre la maternidad a la que llevó a su mujer.

La nena recibió un nombre con la inicial L. y creció con sus tres hermanas mayores y tres menores.

"Amaba a mi hija como a las otras tres hijas que tenía, pero era distinto: algo que yo tenía adentro, que no me preguntes qué era pero yo sabía que no era mi hija. A medida que iba creciendo no se parecía a ninguna de mis hijas", señaló Nicole.

"Ella no lo tomaba en serio, para ella era lo mismo, nunca preguntó. Era feliz. Pero yo sí lo sabía. Hasta que un día empezó a trabajar y me dijo 'yo voy a juntar, mamá, el dinero para que nos hagamos el ADN'", relató.

L. y Nicole se hicieron el test de ADN en 2021, a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Para ese momento los investigadores judiciales habían localizado a 12 mujeres que habían nacido en la misma maternidad de Córdoba cerca de la misma fecha, incluida M., que fue la única persona que coincidió con el ADN de Nicole.

La noticia "le cayó mal porque ella creía que sus verdaderos padres eran los que ya habían fallecido", reconoció la mujer, que hoy tiene 71 años y pudo reencontrarse con M., su hija biológica.

"Me recibió con mucho amor y yo con mucho amor. Fue un abrazo muy grande que yo sentía que era mi hija", comentó la mujer, antes de referirse a la niñez de su hija, que fue de "mucho sufrimiento. La llevaron personas muy humildes, no tuvo una crianza buena, la tuvieron viviendo bajo el puente frente del Hospital de Urgencias, mi hija pasó muchas necesidades. Vivió en la calle", reveló.

"Yo pienso que tiene que haber Justicia, que mi hija tenga todo lo que no ha tenido. Nos quieren pagar una miseria, lo quiero para mi hija", explicó sobre la indemnización de $30 millones que la Justicia de Córdoba le adjudicó.

El abogado de Nicole y sus dos hijas L. (que vive en Uruguay) y M., Fernando Rodríguez Mendoza, reveló a TN que el fallo de primera instancia no está firme.

"Luego de la sentencia quede firme, porque la provincia de Córdoba la ha apelado, comienza la batalla legal para darle una nota marginal a las partidas de nacimiento de estas personas", señaló el abogado.

"Ellas están devastadas las tres porque esto es una cuestión que no tiene tratamiento paliativo", agregó el letrado.

"Encontré a mi hija y ella encontró a su madre. Ahora estoy con todas mis hijas, mis siete hijas y mi hija del corazón", sentenció por su parte Nicole, quien aseguró que su hija L. "está muy dolida, encontró a sus padres pero ya están muertos". "Dios me puede llevar tranquila, encontré a mi hija", cerró.