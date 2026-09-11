El duro relato de la mujer a la que le entregaron a la beba equivocada en Córdoba: "Mi hija durmió bajo un puente"
Nicole dio a luz en la Maternidad Provincial de San Vicente y pasó más de 40 años con la duda latente sobre la identidad de la hija que estaba criando.
Nicole entró el 25 de mayo de 1977 a la Maternidad Provincial de San Vicente, en la Ciudad de Córdoba, lista para dar a luz a su cuarto bebé. Casi 50 años más tarde, la Justicia le dio la razón sobre el error que cometió el personal de ese centro médico, que le entregó por la fuerza a una nena que no era su hija.
La primera opción de la mujer había sido el Policlínico Policial de Córdoba pero la Maternidad Provincial fue el último recurso porque no había lugar en el otro centro médico.
"Justo había una persona que me acuerdo que le dijo a mi esposo 'no la llevés ahí, se sienten versiones que están llevando a los chicos, están robando'. Dijo mi esposo: 'no, pero qué casualidad va a ser que a nosotros nos roben la criatura'", recordó esta semana la mujer al hablar con el canal El Doce de Córdoba.
Nicole tenía 22 años al momento de dar a luz a su hija, pero era su cuarto parto y recordó que fue sencillo, que su beba nació "con la primera fuerza" y luego el personal de la Maternidad se la llevó "por los pasillos llorando".
El resto del día la mujer lo pasó en el pabellón de Maternindad pidiendo ver a su bebé, pero le contestaron que estaba enferma y en una incubadora. "Eran las 10 y media de la noche, yo levanté la mano, iba una enfermera con una nena envueltita y buscaba otra mamá. Yo ya estaba cansada de pedirla, y le dije: 'enfermera, a mi hija no me la trajeron. Nació 4 de la mañana'", recordó la mujer.
Según su relato, la respuesta de la enfermera fue "Ah, sí? no te la trajeron, bueno tomá", y le entró a la niña que tenía en brazos.
"Me obligaron a que la vista, la vestí, pero desde el momento en que yo la tuve a mi hija sentía como un rechazo. Que no era mi hija. Mi esposo cuando me dieron de alta me dijo 'vos estás mal, tendrías que hacerte ver con un psiquiatra'", señaló Nicole sobre la respuesta de su pareja, que desoyó los consejos sobre la maternidad a la que llevó a su mujer.
La nena recibió un nombre con la inicial L. y creció con sus tres hermanas mayores y tres menores.
"Amaba a mi hija como a las otras tres hijas que tenía, pero era distinto: algo que yo tenía adentro, que no me preguntes qué era pero yo sabía que no era mi hija. A medida que iba creciendo no se parecía a ninguna de mis hijas", señaló Nicole.
"Ella no lo tomaba en serio, para ella era lo mismo, nunca preguntó. Era feliz. Pero yo sí lo sabía. Hasta que un día empezó a trabajar y me dijo 'yo voy a juntar, mamá, el dinero para que nos hagamos el ADN'", relató.
L. y Nicole se hicieron el test de ADN en 2021, a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Para ese momento los investigadores judiciales habían localizado a 12 mujeres que habían nacido en la misma maternidad de Córdoba cerca de la misma fecha, incluida M., que fue la única persona que coincidió con el ADN de Nicole.
La noticia "le cayó mal porque ella creía que sus verdaderos padres eran los que ya habían fallecido", reconoció la mujer, que hoy tiene 71 años y pudo reencontrarse con M., su hija biológica.
"Me recibió con mucho amor y yo con mucho amor. Fue un abrazo muy grande que yo sentía que era mi hija", comentó la mujer, antes de referirse a la niñez de su hija, que fue de "mucho sufrimiento. La llevaron personas muy humildes, no tuvo una crianza buena, la tuvieron viviendo bajo el puente frente del Hospital de Urgencias, mi hija pasó muchas necesidades. Vivió en la calle", reveló.
"Yo pienso que tiene que haber Justicia, que mi hija tenga todo lo que no ha tenido. Nos quieren pagar una miseria, lo quiero para mi hija", explicó sobre la indemnización de $30 millones que la Justicia de Córdoba le adjudicó.
El abogado de Nicole y sus dos hijas L. (que vive en Uruguay) y M., Fernando Rodríguez Mendoza, reveló a TN que el fallo de primera instancia no está firme.
"Luego de la sentencia quede firme, porque la provincia de Córdoba la ha apelado, comienza la batalla legal para darle una nota marginal a las partidas de nacimiento de estas personas", señaló el abogado.
"Ellas están devastadas las tres porque esto es una cuestión que no tiene tratamiento paliativo", agregó el letrado.
"Encontré a mi hija y ella encontró a su madre. Ahora estoy con todas mis hijas, mis siete hijas y mi hija del corazón", sentenció por su parte Nicole, quien aseguró que su hija L. "está muy dolida, encontró a sus padres pero ya están muertos". "Dios me puede llevar tranquila, encontré a mi hija", cerró.
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