Condenaron a un argentino por abuso sexual en Italia, se fugó y lo capturaron en Bella Vista

Las tareas de inteligencia criminal apuntaron a reconstruir los movimientos del sospechoso y localizar algún dato concreto sobre su residencia.

Las pistas que permitieron encontrarlo en Buenos Aires

Uno de los primeros indicios surgió a partir de un trámite realizado por el propio buscado: los efectivos descubrieron que había obtenido la licencia de conducir argentina con un documento cuyo domicilio figuraba en Tristán Suárez, localidad del partido bonaerense de Ezeiza. Sin embargo, luego de minuciosos chequeos, esa dirección fue descartada.

Lejos de dar por terminada la búsqueda, los agentes ampliaron las averiguaciones y analizaron distintos perfiles y publicaciones en redes sociales. Ese trabajo aportó nuevos elementos para reconstruir los lugares que frecuentaba el prófugo.

La información reunida condujo finalmente hasta una propiedad situada sobre la calle Tucumán al 2900, en Bella Vista.

La detención en Bella Vista

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Con esa información, los efectivos organizaron un operativo de vigilancia para confirmar la presencia del sospechoso.

El procedimiento contó con la autorización del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, con intervención de la Secretaría N° 6, encabezada por Juan Ignacio Furia.

Finalmente, los agentes identificaron en la vía pública a un hombre que coincidía con las características del buscado. Tras verificar su identidad, concretaron la detención.

La cooperación clave entre Argentina e Italia

La captura se produjo en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PACCTO 2.0), una iniciativa destinada a fortalecer la cooperación entre países frente a investigaciones que exceden sus fronteras.

Como parte de ese trabajo, durante octubre se realizaron reuniones de coordinación operativa en Argentina con la participación de las distintas oficinas centrales nacionales de Interpol. Los encuentros tuvieron como objetivo intercambiar información y fortalecer la colaboración en investigaciones de relevancia internacional.

El ciudadano argentino quedó a disposición de la Justicia Federal mientras se realizan las actuaciones necesarias para avanzar con su extradición a Italia, donde deberá responder por la condena que motivó el pedido internacional.