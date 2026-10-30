Masivas protestas en Italia contra Giorgia Meloni: "Bajen las armas y suban los salarios"

Protestas que replican las realizadas semanas atrás, cuando estudiantes montaron campamentos con tiendas de campaña y ocuparon escuelas para hacer oír sus demandas, impulsadas por movimientos similares en países europeos como España y Francia, que muestran un continente convulsionado por el malestar social.

“Manifestar es un derecho, destruir ciudades no”, había advertido Meloni con relación a los hechos violentos que pequeños grupos llevaron a cabo en movilizaciones anterior, donde una minoría provocó destrozos en locales comerciales mientras lanzaba piedras a la policía antimotines.