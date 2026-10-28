Por qué Flávio Bolsonaro tiene pasaporte italiano: su verdadero apellido de origen
Flávio Bolsonaro logró sortear a la Justicia de su país gracias a su doble nacionalidad. La historia de la emigración de su familia desde la región del Véneto.
La fuga de Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos, evadiendo el bloqueo de sus documentos brasileños, expuso una herramienta en su estrategia migratoria: su pasaporte italiano. El acceso a esta nacionalidad por parte del senador y excandidato presidencial responde a un profundo linaje familiar que se remonta a finales del siglo XIX.
De "Bolzonaro" a Bolsonaro: la historia del linaje italiano
Para entender el origen de la ciudadanía europea que salvó al legislador, es necesario remontarse a la región del Véneto, en el norte de Italia. Específicamente, los registros históricos ubican a la familia en los municipios hermanos de Anguillara y San Martino di Venezze, separados por el río Adigio.
En los archivos parroquiales de Anguillara, investigados años atrás por el alcalde e historiador local Luigi Polo, se encontró la clave de la ascendencia: allí nació Vittorio Bolzonaro (con "z", en su forma original italiana), el bisabuelo del expresidente Jair Bolsonaro y tatarabuelo de Flávio.
El cambio en la escritura del apellido se produjo durante el proceso migratorio:
- La partida: en abril de 1888, cuando Vittorio tenía apenas 10 años, la familia Bolzonaro embarcó en el puerto de Génova rumbo a Sudamérica.
- La llegada: semanas después, arribaron al puerto de Santos, en el estado de São Paulo, donde los registros de inmigración brasileños castellanizaron/lusitanizaron el apellido, reemplazando la "z" original por una "s".
La transmisión de la ciudadanía europea
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El linaje se mantuvo en territorio paulista y permitió la transmisión de la ciudadanía italiana a las siguientes generaciones bajo el principio de jus sanguinis (derecho de sangre).
Angelo, el hijo de Vittorio ya nacido en Brasil con el apellido modificado a Bolsonaro, se casó con una ciudadana brasileña descendiente de alemanes. En 1927, la pareja tuvo a Percy Geraldo, quien 28 años después se convertiría en el padre de Jair Mesias Bolsonaro (bautizado así en honor a un famoso jugador del club Palmeiras de la década de 1950).
Esta ininterrumpida cadena de ascendencia italiana es la que le otorgó a Jair Bolsonaro, a su hijo Flávio y a todo su núcleo familiar directo el derecho constitucional de tramitar y portar el pasaporte de la República Italiana. Dicho documento europeo, completamente ajeno a las jurisdicciones del Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue la llave legal que utilizó el senador para cruzar la frontera argentina y abordar su vuelo privado rumbo a Miami con estatus de ciudadano comunitario.
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