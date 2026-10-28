Por qué Flávio Bolsonaro tiene pasaporte italiano: su verdadero apellido de origen

El linaje se mantuvo en territorio paulista y permitió la transmisión de la ciudadanía italiana a las siguientes generaciones bajo el principio de jus sanguinis (derecho de sangre).

Angelo, el hijo de Vittorio ya nacido en Brasil con el apellido modificado a Bolsonaro, se casó con una ciudadana brasileña descendiente de alemanes. En 1927, la pareja tuvo a Percy Geraldo, quien 28 años después se convertiría en el padre de Jair Mesias Bolsonaro (bautizado así en honor a un famoso jugador del club Palmeiras de la década de 1950).

Esta ininterrumpida cadena de ascendencia italiana es la que le otorgó a Jair Bolsonaro, a su hijo Flávio y a todo su núcleo familiar directo el derecho constitucional de tramitar y portar el pasaporte de la República Italiana. Dicho documento europeo, completamente ajeno a las jurisdicciones del Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue la llave legal que utilizó el senador para cruzar la frontera argentina y abordar su vuelo privado rumbo a Miami con estatus de ciudadano comunitario.