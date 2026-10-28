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Por qué Flávio Bolsonaro tiene pasaporte italiano: su verdadero apellido de origen

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Flávio Bolsonaro logró sortear a la Justicia de su país gracias a su doble nacionalidad. La historia de la emigración de su familia desde la región del Véneto.

Por qué Flávio Bolsonaro tiene pasaporte italiano: su verdadero apellido de origen

Por qué Flávio Bolsonaro tiene pasaporte italiano: su verdadero apellido de origen

La fuga de Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos, evadiendo el bloqueo de sus documentos brasileños, expuso una herramienta en su estrategia migratoria: su pasaporte italiano. El acceso a esta nacionalidad por parte del senador y excandidato presidencial responde a un profundo linaje familiar que se remonta a finales del siglo XIX.

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De "Bolzonaro" a Bolsonaro: la historia del linaje italiano

Para entender el origen de la ciudadanía europea que salvó al legislador, es necesario remontarse a la región del Véneto, en el norte de Italia. Específicamente, los registros históricos ubican a la familia en los municipios hermanos de Anguillara y San Martino di Venezze, separados por el río Adigio.

En los archivos parroquiales de Anguillara, investigados años atrás por el alcalde e historiador local Luigi Polo, se encontró la clave de la ascendencia: allí nació Vittorio Bolzonaro (con "z", en su forma original italiana), el bisabuelo del expresidente Jair Bolsonaro y tatarabuelo de Flávio.

El cambio en la escritura del apellido se produjo durante el proceso migratorio:

  • La partida: en abril de 1888, cuando Vittorio tenía apenas 10 años, la familia Bolzonaro embarcó en el puerto de Génova rumbo a Sudamérica.
  • La llegada: semanas después, arribaron al puerto de Santos, en el estado de São Paulo, donde los registros de inmigración brasileños castellanizaron/lusitanizaron el apellido, reemplazando la "z" original por una "s".

La transmisión de la ciudadanía europea

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El linaje se mantuvo en territorio paulista y permitió la transmisión de la ciudadanía italiana a las siguientes generaciones bajo el principio de jus sanguinis (derecho de sangre).

Angelo, el hijo de Vittorio ya nacido en Brasil con el apellido modificado a Bolsonaro, se casó con una ciudadana brasileña descendiente de alemanes. En 1927, la pareja tuvo a Percy Geraldo, quien 28 años después se convertiría en el padre de Jair Mesias Bolsonaro (bautizado así en honor a un famoso jugador del club Palmeiras de la década de 1950).

Esta ininterrumpida cadena de ascendencia italiana es la que le otorgó a Jair Bolsonaro, a su hijo Flávio y a todo su núcleo familiar directo el derecho constitucional de tramitar y portar el pasaporte de la República Italiana. Dicho documento europeo, completamente ajeno a las jurisdicciones del Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue la llave legal que utilizó el senador para cruzar la frontera argentina y abordar su vuelo privado rumbo a Miami con estatus de ciudadano comunitario.

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