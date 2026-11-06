Cuántos tonos tarda en cortarse una llamada de Whatsapp si no se atiende a tiempo

En ese lapso de apenas segundos se escuchan unos 10 tonos.

Otro motivo por el que Whatsapp puede cancelar un intento de llamada es si el destinatario bloqueó el número entrante, si su celular está apagado o sin conexión a internet.

Pero en esos casos el corte es inmediato, como cuando alguien rechaza una llamada entrante o apreta el botón rojo para colgar apenas ve quién llama.