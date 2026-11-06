Cuántos tonos tarda en cortarse una llamada de Whatsapp si no se atiende a tiempo
Ya sea por descuido o decisión personal, siempre existe la posibilidad de que el celular suene y nadie atienda. ¿Whatsapp puede cortar una llamada fallida?
Un celular con el volumen bajo, un ruido ambiente muy potente, la falta de señal o una muy merecida siesta son sólo algunas de las cuestiones que pueden hacer que una llamada de Whatsapp no se concrete por más que la persona que llama se quede en línea un buen rato.
Pero, ¿de cuánto es ese rato? Técnicamente Whatsapp no corta las llamadas si el destinatario no atiende, sino que se suceden los tonos durante un lapso de tiempo determinado. Uno.. dos... tres... hasta 10 timbrazos se escuchan del lado del emisor, y después sólo hay silencio.
En las líneas telefónicas tradicionales, las que dependían de cables de cobre y teléfonos fijos, el intento de comunicación cesaba después de cierto número de timbrazos porque medía las llamadas por tonos.
La espera duraba 7 y 12 timbrazos, que duraban unos segundos aunque alguna vez hayan parecido una eternidad.
Pero en la era de las telecomunicaciones vía internet, servicios como Whatsapp mantienen la llamada activa unos 45 a 60 segundos, hasta que suspende el intento y ofrece al usuario la posibilidad de cancelar o reintentar.
En ese lapso de apenas segundos se escuchan unos 10 tonos.
Otro motivo por el que Whatsapp puede cancelar un intento de llamada es si el destinatario bloqueó el número entrante, si su celular está apagado o sin conexión a internet.
Pero en esos casos el corte es inmediato, como cuando alguien rechaza una llamada entrante o apreta el botón rojo para colgar apenas ve quién llama.
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