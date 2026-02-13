Reclaman que los aumentos anunciados para el área de Discapacidad no son suficientes: "La emergencia continúa"

discapacidad (1)

Como era de esperarse, desde el Foro Permanente Discapacidad hicieron notar este viernes que uno de los ejes de la norma aprobada en 2025 "es recomponer la situación de los prestadores que atraviesan una situación económica crítica, al borde del cierre, por falta de adecuación de los aranceles que fija el Estado Nacional al costo de vida de estos años".

"Ahora, si los aumentos se calculan desde bases que arrastran deudas, nunca se va a poder lograr el objetivo. Claramente la situación va a ser peor", señalaron.

"Este proceder lleva a que cuando se calcule la compensación mandada por el período diciembre 2023/diciembre 2024, el arancel a diciembre 2024 va a ser mayor al arancel de enero de 2025 tomado como base para los aumentos siguientes", calcularon.

"Los funcionarios leen los artículos separados del objetivo y por eso dictaminan aumentos que no cumplen con la ley. A nuestro entender, el gobierno tiene que establecer un aumento del 40% para recomponer la situación y garantizar los derechos de las personas con discapacidad", establecieron desde la organización que se volvió central en la lucha por la aprobación y reglamentación de la norma.

agencia nacional de discapacidad

"En la reunión del organismo que establece los aranceles, que se realizó el 12 de febrero, un funcionario dijo que la culpa de la situación es de los prestadores por no haber exigido al gobierno de Alberto Fernández el aumento que correspondía. Se le recordó que consta en las actas que los representantes del sector no aceptaron los aumentos dados en ese momento", aclararon.

"Viendo que esta gestión plantea una situación similar, no se aceptó este aumento porque no se logra recomponer las deudas generadas por este gobierno", es la reacción oficial del sector.

"Cabe destacar que esta crítica viene de una gestión que supo darse cuenta que si las prepagas no recibían aumentos mayores a la inflación no iban a poder subsistir", mencionaron desde el Foro que nuclea a entidades, organizaciones y prestadores del sector, para quienes el gobierno de Javier Milei es "una gestión que dejó seguir adelante a las prepagas con aumentos desmedidos sin ningún control".