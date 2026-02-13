Leopoldo Luque solicitó modificar las reglas del proceso por la muerte de Diego Maradona
El médico enfrenta cargos por “homicidio simple con dolo eventual” junto a otros seis integrantes del equipo de salud.
Tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach y la posterior declaración de nulidad en el debate oral por la muerte de Diego Maradona, el expediente volvió a foja cero y ahora la expectativa está puesta en cuándo y cómo arrancará el nuevo juicio. En ese escenario, Leopoldo Luque movió fichas y presentó un planteo formal ante la Justicia para que se aplace el inicio del nuevo proceso, previsto para el 17 de marzo.
El neurocirujano, considerado uno de los imputados centrales en la causa, sorprendió con un pedido que no estaba contemplado hasta ahora: solicitó que el caso sea tratado bajo la modalidad de juicio por jurados.
Desde su entorno sostienen que ese cambio podría abrir una puerta a una eventual reducción de pena o incluso a una absolución. De todos modos, según informó TN, la solicitud ingresó en instancia de apelación y todavía no existe una definición firme respecto de su viabilidad. Mientras tanto, el calendario judicial sigue corriendo y no se descarta que el análisis de este recurso termine superponiéndose con la fecha ya fijada para la reanudación del juicio ordinario.
En las próximas horas se espera una resolución clave: los magistrados deberán decidir si hacen lugar al planteo impulsado por Luque o si, por el contrario, ratifican el cronograma vigente. El médico, que estaba a cargo de la salud de Maradona al momento de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020, comparte el banquillo con otros seis profesionales y llegó a esta instancia acusado de “homicidio simple con dolo eventual”. Se trata de uno de los imputados más comprometidos del expediente y resultó favorecido por la anulación del primer debate. “Era obvio que iba a ir preso”, le dijo a TN en los Tribunales de San Isidro.
En distintas declaraciones públicas, Luque apuntó contra las hijas del exfutbolista y defendió el vínculo personal que mantenía con el ídolo. “Me quieren meter preso porque en un audio dije algo de ellas, pero nosotros, los médicos, hablamos así”, señaló. Asimismo, aseguró que no le preocupa afrontar un nuevo proceso oral. “No lo siento como un peso. No soy responsable de lo que pasó. Camino por la calle y nadie me dice nada”, remarcó.
