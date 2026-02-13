Leopoldo Luque solicitó modificar las reglas del proceso por la muerte de Diego Maradona

leopoldo luque

En las próximas horas se espera una resolución clave: los magistrados deberán decidir si hacen lugar al planteo impulsado por Luque o si, por el contrario, ratifican el cronograma vigente. El médico, que estaba a cargo de la salud de Maradona al momento de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020, comparte el banquillo con otros seis profesionales y llegó a esta instancia acusado de “homicidio simple con dolo eventual”. Se trata de uno de los imputados más comprometidos del expediente y resultó favorecido por la anulación del primer debate. “Era obvio que iba a ir preso”, le dijo a TN en los Tribunales de San Isidro.