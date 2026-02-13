El nuevo feriado de febrero: los motivos del 19 de febrero
Los feriados locales suelen sorprender en días hábiles y cambiar horarios o trámites. Chequear el calendario ayuda a anticipar el próximo fin de semana largo.
En el calendario argentino, los feriados no siempre son nacionales y algunos pueden anticipar un fin de semana largo según el distrito: también existen fechas locales que alteran la rutina. A diferencia de los días no laborables, que dependen del empleador, estos asuetos tienen alcance territorial definido, por lo que conviene revisar listados oficiales antes de organizarse.
En la provincia de Buenos Aires, febrero de 2026 sumó distintos feriados locales ligados a celebraciones patronales y municipales. Entre ellos, uno pasó casi inadvertido porque no figura en el esquema nacional y rige solo en una localidad puntual, con impacto directo en trámites, atención pública y actividad bancaria dentro de la zona.
El feriado confirmado para el 19 de febrero
El jueves 19 de febrero de 2026 se recordó el aniversario de fundación de Indio Rico, localidad del partido de Coronel Pringles. Por esa conmemoración, la jornada quedó incorporada al listado de feriados locales de la provincia de Buenos Aires correspondiente a ese mes.
De acuerdo con el mismo esquema oficial, estos feriados se difunden para ordenar la actividad en sucursales del Banco Provincia y otras dependencias sujetas al calendario municipal. En esa nómina también se precisa que, cuando una fecha aparece con asterisco, pasa a considerarse día no laborable si cae en fin de semana o coincide con un feriado nacional.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
