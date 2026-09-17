Confirman paro universitario escalonado: qué es, cuándo se realiza y bajo qué lema

Escalada del conflicto en la UBA: ADUBA y APUBA lanzan un plan de lucha de 23 días

Los gremios docentes y nodocentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA y APUBA) endurecieron su postura frente al Gobierno e informaron la puesta en marcha de una medida de fuerza escalonada que se extenderá durante 23 días. El plan de acción comenzará el lunes 21 de septiembre y concluirá el 22 de octubre, e incluirá paralizaciones de actividades de carácter rotativo entre las distintas facultades y dependencias de la institución.

23 DÍAS DE PARO



Del 21 de septiembre al 23 de octubre, docentes y Nodocentes llevaremos a cabo paros rotativos y jornadas de visibilización en todas las reparticiones de la UBA. pic.twitter.com/JWXQDJAIUb — ADUBA Argentina (@ADUBAArgentina) September 17, 2026

En ese marco, la conducción sindical cuestionó con dureza el accionar de la Casa Rosada ante los pronunciamientos legislativos y judiciales sobre el presupuesto universitario. “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, planteó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

Por último, el dirigente confirmó que el conflicto volverá a trasladarse de manera masiva a la vía pública a mediados del próximo mes. Cagnacci adelantó que “saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”.