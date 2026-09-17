Confirman paro universitario escalonado: qué es, cuándo se realiza y bajo qué lema
Tras la caída de las negociaciones por la paritaria docente, la UBA anunció un paro universitario escalonado y una nueva masiva marcha en octubre.
El conflicto entre el Gobierno nacional y el sector universitario sumó un nuevo capítulo tras el fracaso de las negociaciones paritarias. Sin acuerdo a la vista, los sindicatos docentes y no docentes ratificaron la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el próximo jueves 15 de octubre y un paro escalonado.
El punto de inflexión se dio luego de un nuevo encuentro paritario donde el Poder Ejecutivo no presentó avances. La representación oficial volvió a sostener la propuesta previa y ratificó que únicamente dará cumplimiento al incremento del 3% dispuesto por la vía judicial.
Esta posición fue rechazada de plano por las representaciones gremiales, desde donde advierten que los salarios del sector acumulan un atraso cercano al 35% respecto a los niveles de diciembre de 2023, exigiendo una recomposición real frente a la pérdida de poder adquisitivo.
Como respuesta al estancamiento de las conversaciones y el endurecimiento de las posturas, la comunidad universitaria prepara una medida de fuerza masiva.
A diferencia de las movilizaciones anteriores hacia el Congreso o la Casa Rosada, la marcha del 15 de octubre tendrá como destino inédito las puertas del Palacio de Tribunales, trasladando la centralidad del reclamo al ámbito de la Justicia.
Escalada del conflicto en la UBA: ADUBA y APUBA lanzan un plan de lucha de 23 días
Los gremios docentes y nodocentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA y APUBA) endurecieron su postura frente al Gobierno e informaron la puesta en marcha de una medida de fuerza escalonada que se extenderá durante 23 días. El plan de acción comenzará el lunes 21 de septiembre y concluirá el 22 de octubre, e incluirá paralizaciones de actividades de carácter rotativo entre las distintas facultades y dependencias de la institución.
En ese marco, la conducción sindical cuestionó con dureza el accionar de la Casa Rosada ante los pronunciamientos legislativos y judiciales sobre el presupuesto universitario. “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, planteó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.
Por último, el dirigente confirmó que el conflicto volverá a trasladarse de manera masiva a la vía pública a mediados del próximo mes. Cagnacci adelantó que “saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”.
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