Alarma en Catamarca por un grupo de mineros que quedó varado en medio de un temporal de nieve
El Paso Internacional San Francisco continúa cerrado por la acumulación de nieve, el frío extremo y ráfagas de viento de más de 170 km/h.
Un temporal de magnitudes históricas azota la zona cordillerana de Catamarca, dejando a un grupo de trabajadores mineros aislados y paralizando el tránsito fronterizo.
Las condiciones climáticas extremas, con temperaturas que alcanzaron los -27 °C este domingo, han transformado el paisaje en un desierto blanco e inaccesible a 4.500 metros sobre el nivel del mar.
La nevada no cesa y mantiene completamente intransitables los caminos de alta montaña. Ante este escenario, los operarios permanecen resguardados dentro del campamento a la espera de una mejora del tiempo que les permita retomar las actividades y abandonar el lugar de manera segura.
Las imágenes enviadas desde el establecimiento muestran la magnitud del fenómeno. Las camionetas quedaron completamente cubiertas por la nieve y, en algunos sectores, la acumulación supera el metro de altura, situación que termina afectando hasta a los animales.
A esto se suma una visibilidad prácticamente nula en distintos momentos del día, producto de la persistencia de las nevadas y la intensidad del viento, condiciones que imposibilitan la circulación de personas y vehículos.
Tres Quebradas es una zona de operaciones mineras y, por el momento, toda la actividad permanece condicionada por el temporal. La prioridad continúa siendo preservar la seguridad del personal hasta que los accesos vuelvan a ser transitables.
Vientos extremos y cierre de fronteras
La situación se replica en otros puntos estratégicos de la alta montaña catamarqueña, afectando la conectividad internacional. El Paso Internacional San Francisco permanece cerrado e inhabilitado para todo tipo de vehículos debido a la acumulación de nieve. En ese corredor, se registraron ráfagas de viento que superaron los 170 kilómetros por hora, lo que hace imposible cualquier intento de tránsito.
Las temperaturas en el área fronteriza oscilan en los -22 °C, sumando un factor de riesgo extremo para quienes intenten circular. El estado de las rutas impide el movimiento de vehículos de asistencia, dejando la zona en una situación de parálisis total. Las autoridades realizan un seguimiento permanente mediante imágenes y reportes desde los establecimientos para evaluar el estado de situación minuto a minuto.
Monitoreo y condiciones de seguridad
El gobierno provincial y las fuerzas de seguridad mantienen un operativo de vigilancia para determinar cuándo se restablecerán las condiciones mínimas de seguridad. No se prevé una apertura inmediata de los caminos, ya que la prioridad es evitar incidentes en las rutas de alta montaña. Mientras tanto, las imágenes enviadas desde los campamentos muestran camionetas totalmente sepultadas bajo el manto blanco.
Hasta que el temporal ceda, el personal minero permanecerá dentro de las instalaciones del campamento Tres Quebradas. Las autoridades recomiendan evitar cualquier desplazamiento hacia la zona cordillerana del oeste catamarqueño. La combinación de frío extremo, viento y nieve continúa siendo una amenaza para la vida y la maquinaria en la frontera con Chile.
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