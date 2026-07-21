Alarma en Catamarca por un grupo de mineros que quedó varado en medio de un temporal de nieve

Tres Quebradas es una zona de operaciones mineras y, por el momento, toda la actividad permanece condicionada por el temporal. La prioridad continúa siendo preservar la seguridad del personal hasta que los accesos vuelvan a ser transitables.

Las intensas nevadas mantienen intransitables los caminos de alta montaña desde el jueves.

Vientos extremos y cierre de fronteras

La situación se replica en otros puntos estratégicos de la alta montaña catamarqueña, afectando la conectividad internacional. El Paso Internacional San Francisco permanece cerrado e inhabilitado para todo tipo de vehículos debido a la acumulación de nieve. En ese corredor, se registraron ráfagas de viento que superaron los 170 kilómetros por hora, lo que hace imposible cualquier intento de tránsito.

Las temperaturas en el área fronteriza oscilan en los -22 °C, sumando un factor de riesgo extremo para quienes intenten circular. El estado de las rutas impide el movimiento de vehículos de asistencia, dejando la zona en una situación de parálisis total. Las autoridades realizan un seguimiento permanente mediante imágenes y reportes desde los establecimientos para evaluar el estado de situación minuto a minuto.

Monitoreo y condiciones de seguridad

El gobierno provincial y las fuerzas de seguridad mantienen un operativo de vigilancia para determinar cuándo se restablecerán las condiciones mínimas de seguridad. No se prevé una apertura inmediata de los caminos, ya que la prioridad es evitar incidentes en las rutas de alta montaña. Mientras tanto, las imágenes enviadas desde los campamentos muestran camionetas totalmente sepultadas bajo el manto blanco.

Hasta que el temporal ceda, el personal minero permanecerá dentro de las instalaciones del campamento Tres Quebradas. Las autoridades recomiendan evitar cualquier desplazamiento hacia la zona cordillerana del oeste catamarqueño. La combinación de frío extremo, viento y nieve continúa siendo una amenaza para la vida y la maquinaria en la frontera con Chile.