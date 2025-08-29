Confirman un nuevo feriado en septiembre y habrá fin de semana largo
Confirmaron un nuevo feriado en septiembre, y miles de argentinos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
A pocos días de la llegada de la primavera y los días más cálidos, miles de argentinos se preguntan cuándo podrán disfrutar de un nuevo feriado y un fin de semana largo. En este contexto, se confirmó un nuevo feriado para el lunes 8 de septiembre, otorgando tres días consecutivos de descanso.
Esta jornada no laborable permitirá que muchas familias aprovechen un finde XL, ya sea para quedarse en casa o para planear una escapada turística a distintos destinos del país.
Se trata del único fin de semana largo de septiembre, luego del último feriado nacional del 17 de agosto, cuando se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Los motivos del feriado del 8 de septiembre
Según el comunicado oficial, los beneficiarios del feriado del lunes 8 de septiembre serán los residentes del partido de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Este día de descanso se debe a la fiesta patronal de la Virgen del Socorro, una tradición muy arraigada que convoca a la comunidad local a participar de celebraciones religiosas y actividades culturales.
El asueto está contemplado dentro de la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, normativa que permite a cada localidad conmemorar tanto su aniversario fundacional como sus fiestas patronales, garantizando un espacio para la recreación.
Durante este feriado, los trabajadores de la administración pública del partido de San Pedro estarán exentos de cumplir sus horarios habituales, al igual que los empleados de las sucursales locales del Banco Provincia, quienes también podrán disfrutar del día libre.
Esto convierte al lunes 8 de septiembre en una oportunidad ideal para que familias y vecinos se reúnan, participen de actividades tradicionales o aprovechen el fin de semana largo para descansar.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles restantes:
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables:
- 21 de noviembre: puente turístico
