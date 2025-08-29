Confirman un nuevo feriado en septiembre y habrá fin de semana largo

Durante este feriado, los trabajadores de la administración pública del partido de San Pedro estarán exentos de cumplir sus horarios habituales, al igual que los empleados de las sucursales locales del Banco Provincia, quienes también podrán disfrutar del día libre.

Esto convierte al lunes 8 de septiembre en una oportunidad ideal para que familias y vecinos se reúnan, participen de actividades tradicionales o aprovechen el fin de semana largo para descansar.

Calendario de feriados 2025

Feriados inamovibles restantes:

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables:

12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables: