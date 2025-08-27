Sorpresivo: el lunes 1 de septiembre es feriado y conforma un fin de semana largo
El próximo mes arranca con una noticia que alegrará a muchos argentinos: habrá un fin de semana largo que permitirá descansar tres días seguidos.
Septiembre llega con un nuevo feriado confirmado que se suma al calendario 2025. Esta fecha se suma poco después del último asueto nacional del 17 de agosto, cuando se conmemoró el paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Ahora, el inicio del mes permitirá disfrutar de un descanso extendido ideal para viajar, compartir en familia o simplemente relajarse en casa.
La medida tiene impacto directo en una región de la provincia de Buenos Aires y beneficia tanto a trabajadores estatales como a quienes prestan servicios en entidades bancarias locales. Como ocurre en cada fin de semana largo, se espera que este asueto incentive el turismo interno, con familias eligiendo destinos cercanos para aprovechar los tres días libres.
Los motivos del feriado del 1 de septiembre
El asueto corresponde al aniversario fundacional de Hilario Ascasubi, localidad bonaerense del partido de Villarino, fundada el 1 de septiembre de 1912. En ese marco, los trabajadores de la administración pública y de las sucursales del Banco Provincia en la región estarán exentos de cumplir tareas.
De esta manera, el pueblo celebrará un nuevo aniversario de su creación, mientras que sus habitantes disfrutarán de un fin de semana largo con actividades conmemorativas y tiempo libre.
Calendario de feriados 2025
Después de este descanso, los próximos fines de semana largos llegarán recién en noviembre. Las fechas confirmadas son:
-
Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable).
A su vez, todavía restan los feriados inamovibles del año:
-
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
25 de diciembre: Navidad.
Con estas fechas, los argentinos podrán organizar mejor sus escapadas y aprovechar al máximo cada oportunidad que brinde el calendario oficial.
