Sorpresivo: el lunes 1 de septiembre es feriado y conforma un fin de semana largo

Septiembre llega con un nuevo feriado confirmado que se suma al calendario 2025. Esta fecha se suma poco después del último asueto nacional del 17 de agosto, cuando se conmemoró el paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Ahora, el inicio del mes permitirá disfrutar de un descanso extendido ideal para viajar, compartir en familia o simplemente relajarse en casa.