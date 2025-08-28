El mes termina con un feriado sorpresa: enterate quiénes podrán disfrutarlo
Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un feriado que transformará el último fin de semana del mes en un descanso extendido.
Los feriados en Argentina siempre generan expectativa porque permiten cortar con la rutina y sumar tiempo en familia. Aunque agosto suele ser un mes con pocos días libres a nivel nacional, esta vez sorprende con un asueto particular en distintos municipios bonaerenses, que le da un cierre distinto al calendario.
Se trata de un feriado que no figura entre los días inamovibles ni trasladables del país, ya que responde a celebraciones locales. Gracias a estas conmemoraciones, varios trabajadores de la provincia tendrán la posibilidad de extender su descanso y disfrutar de un fin de semana más largo de lo habitual.
Este tipo de fechas suelen beneficiar especialmente al turismo interno: familias que aprovechan para recorrer pueblos cercanos, participar de las fiestas patronales o simplemente descansar en casa. Así, agosto se despide con un respiro inesperado que muchos ya celebran.
Los motivos del feriado del 29 de agosto
El viernes 29 de agosto será feriado en el partido bonaerense de Hurlingham, donde se celebra el Día de la Virgen de la Guardia, patrona del distrito. También en Merlo se decretó asueto por el aniversario fundacional de la ciudad, que data de 1755.
Además, habrá descanso en dos localidades del interior provincial: La Angelita, en el partido de General Arenales, y Saldungaray, en Tornquist. En ambas, se declaró día no laborable con motivo de sus aniversarios fundacionales.
En todos los casos, la medida impacta en empleados públicos y en actividades bancarias, mientras que el sector privado puede adherir de acuerdo a la decisión de cada empleador.
Calendario de feriados 2025
Luego de este descanso sorpresa, los próximos fines de semana largos llegarán recién en los últimos meses del año:
-
Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).
Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Con estas fechas, el cierre de 2025 promete más oportunidades para planear viajes, escapadas o simplemente aprovechar fines de semana XL para descansar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario