El mes termina con un feriado sorpresa: enterate quiénes podrán disfrutarlo

En todos los casos, la medida impacta en empleados públicos y en actividades bancarias, mientras que el sector privado puede adherir de acuerdo a la decisión de cada empleador.

Calendario de feriados 2025

Luego de este descanso sorpresa, los próximos fines de semana largos llegarán recién en los últimos meses del año:

Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Con estas fechas, el cierre de 2025 promete más oportunidades para planear viajes, escapadas o simplemente aprovechar fines de semana XL para descansar.