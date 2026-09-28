Congelan el precio de la VTV: hasta qué fecha del 2026 se mantendrá la tarifa actual
La inspección revisa exhaustivamente la carrocería y existen roturas o modificaciones en los paragolpes son consideradas un defecto grave.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) representa un trámite obligatorio para numerosos conductores bonaerenses y su precio se encuentra vinculado a la evolución salarial del sector. Sin embargo, durante los últimos meses quedó suspendida una actualización que debía modificar el costo del servicio.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y las empresas prestadoras acordaron congelar excepcionalmente la tarifa básica durante 90 días. Aunque el acta había sido firmada a fines de junio, posteriormente fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial.
De esta manera, quedó postergado un incremento que debía comenzar a aplicarse a mediados de julio. El acuerdo buscó evitar que la actualización generara un impacto adicional sobre los usuarios en un contexto de ajuste general de precios.
A cuánto queda fijado el valor del trámite
El cuadro tarifario de la VTV en la provincia de Buenos Aires se mantendrá congelado, garantizando la vigencia de los precios establecidos desde el 16 de enero hasta el próximo 14 de octubre.
Dentro de este esquema de costos congelados, el valor de referencia para los automóviles particulares de hasta 2.500 kilos se ubica en $97.057,65 con IVA incluido, importe a partir del cual se determinan proporcionalmente las tarifas del resto de los rodados.
De esta manera, los montos fijados para cada segmento quedan conformados por la suma de $38.801,03 en el caso de las motocicletas, $97.057,65 para los vehículos de hasta 2.500 kilos y $174.604,64 para las unidades de mayor porte que superen dicho peso.
Por su parte, la categoría correspondiente a remolques y acoplados livianos abona un arancel de $58.201,54, mientras que las estructuras de carga pesada deben abonar la tarifa de $87.302,33 durante la vigencia del beneficio.
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