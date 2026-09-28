Congelan el precio de la VTV: hasta qué fecha del 2026 se mantendrá la tarifa actual

De esta manera, los montos fijados para cada segmento quedan conformados por la suma de $38.801,03 en el caso de las motocicletas, $97.057,65 para los vehículos de hasta 2.500 kilos y $174.604,64 para las unidades de mayor porte que superen dicho peso.

Por su parte, la categoría correspondiente a remolques y acoplados livianos abona un arancel de $58.201,54, mientras que las estructuras de carga pesada deben abonar la tarifa de $87.302,33 durante la vigencia del beneficio.