La provincia congeló la tarifa de la VTV: hasta cuándo vence la congelación de precios

En enero de 2026, ese valor de referencia había quedado establecido en $97.057,65. Para el segundo semestre debía actualizarse hasta alcanzar los $114.105,99, lo que representaba un incremento cercano al 17%.

Ese aumento fue precisamente el que la Provincia y las empresas acordaron suspender durante 90 días. Por este motivo, la actualización prevista para julio no comenzó a aplicarse y se mantuvo el esquema tarifario anterior.

Según lo establecido en el acuerdo, una vez terminado el período de suspensión deberá determinarse una nueva tarifa básica de acuerdo con el salario vigente de la categoría 1 del convenio SMATA-CAVEA. De acuerdo con la estimación incluida en la información disponible, el nuevo valor podría llevar la tarifa básica hasta los $121.956,48, aunque ese monto no aparece presentado como una tarifa definitiva ya confirmada.

Por lo tanto, el 14 de octubre será la fecha clave para los conductores bonaerenses. Hasta entonces continuará vigente el congelamiento y posteriormente las autoridades deberán establecer cuál será el nuevo precio del trámite.

La medida se produce además mientras existen debates sobre posibles modificaciones al sistema de VTV de la provincia. A diferencia de los cambios impulsados a nivel nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el esquema bonaerense continúa sin reformas equivalentes.

En la Legislatura provincial fueron presentados diferentes proyectos para modificar el funcionamiento del sistema. Entre las alternativas planteadas aparecen la posibilidad de incorporar talleres privados, concesionarias e importadores que cumplan determinados requisitos técnicos, además de revisar los períodos de vigencia de las verificaciones.

Por el momento, esas propuestas no modificaron el funcionamiento actual. Así, la principal novedad para los usuarios continúa siendo el congelamiento temporal de la tarifa de la VTV hasta mediados de octubre, cuando deberá definirse cómo continuará el esquema de precios.