La Provincia congeló la tarifa de la VTV: hasta cuándo vence la congelación de precios
La medida evitó la aplicación de un incremento previsto para julio, aunque el período de congelamiento está próximo a finalizar y deberá definirse una nueva tarifa.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) representa un trámite obligatorio para numerosos conductores bonaerenses y su precio se encuentra vinculado a la evolución salarial del sector. Sin embargo, durante los últimos meses quedó suspendida una actualización que debía modificar el costo del servicio.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y las empresas prestadoras acordaron congelar excepcionalmente la tarifa básica durante 90 días. Aunque el acta había sido firmada a fines de junio, posteriormente fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial.
De esta manera, quedó postergado un incremento que debía comenzar a aplicarse a mediados de julio. El acuerdo buscó evitar que la actualización generara un impacto adicional sobre los usuarios en un contexto de ajuste general de precios.
El congelamiento, sin embargo, tiene una fecha límite: se mantendrá vigente hasta el 14 de octubre de 2026. A partir de entonces deberá volver a calcularse la tarifa tomando como referencia el mecanismo establecido en el contrato de concesión.
Los detalles sobre la VTV y la congelación
La tarifa básica utilizada como referencia para la VTV bonaerense equivale al 7% del salario básico de un operario categoría 1 establecido en la escala acordada entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).
En enero de 2026, ese valor de referencia había quedado establecido en $97.057,65. Para el segundo semestre debía actualizarse hasta alcanzar los $114.105,99, lo que representaba un incremento cercano al 17%.
Ese aumento fue precisamente el que la Provincia y las empresas acordaron suspender durante 90 días. Por este motivo, la actualización prevista para julio no comenzó a aplicarse y se mantuvo el esquema tarifario anterior.
Según lo establecido en el acuerdo, una vez terminado el período de suspensión deberá determinarse una nueva tarifa básica de acuerdo con el salario vigente de la categoría 1 del convenio SMATA-CAVEA. De acuerdo con la estimación incluida en la información disponible, el nuevo valor podría llevar la tarifa básica hasta los $121.956,48, aunque ese monto no aparece presentado como una tarifa definitiva ya confirmada.
Por lo tanto, el 14 de octubre será la fecha clave para los conductores bonaerenses. Hasta entonces continuará vigente el congelamiento y posteriormente las autoridades deberán establecer cuál será el nuevo precio del trámite.
La medida se produce además mientras existen debates sobre posibles modificaciones al sistema de VTV de la provincia. A diferencia de los cambios impulsados a nivel nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el esquema bonaerense continúa sin reformas equivalentes.
En la Legislatura provincial fueron presentados diferentes proyectos para modificar el funcionamiento del sistema. Entre las alternativas planteadas aparecen la posibilidad de incorporar talleres privados, concesionarias e importadores que cumplan determinados requisitos técnicos, además de revisar los períodos de vigencia de las verificaciones.
Por el momento, esas propuestas no modificaron el funcionamiento actual. Así, la principal novedad para los usuarios continúa siendo el congelamiento temporal de la tarifa de la VTV hasta mediados de octubre, cuando deberá definirse cómo continuará el esquema de precios.
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