Día Internacional del Lenguaje de Señas: la comunidad sorda del país marcha para pedir reconocimiento lingüístico y cultural de su lengua

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fabian Matut (@faman81)

Además señalaro que en su cultura no solamente entran familias sordas y de generaciones sordas, "hay una gran diversidad, padres sordos con hijos oyentes y familias oyentes con infancias sordas. A ellas, el sistema medico capacitista hegemónico parla oyente español, los priva de la posibilidad ser interculturales, ya que la lengua de señas no tiene un valor cultural y solo se la reconoce como una herramienta a la cual muchas veces llegan tarde, no teniendo buena competencia lingüística ni oral ni en lengua de señas. Porque la única instancia que los médicos y profesionales les dan es usar implantes cocleares o audífonos. Los cuales no es garantía que con ellos logren oír bien y adquirir la lengua oral, quedando en un limbo, sin una lengua y sin una identidad", agregaron.

02.jpg

"En esta trama tan compleja quedan muchas infancias y jóvenes, en estados de vulneración y si son pobres directamente se caen de cualquier sistema, quedando como discapacitados. En la Argentina si bien se ha comenzado desde hace unos años implementado el rol del intérpretes de Lengua de Señas Argentina/Español, hay muy pocos, no está reglamentado, y faltan lugares para capacitarse por parte del Estado", aseguraron.

Es por todo esto que exigen una ley como ampliación de un derecho primordial de todo ser humano; una lengua y políticas públicas integrales que les garantice poder tener igualdad de condiciones.