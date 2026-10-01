Peregrinación a Luján 2026: cómo será el recorrido y a qué hora son las misas

Para participar de la Peregrinación Juvenil a Luján no hace falta inscripción previa, pero muchas parroquias organizan sus propios grupos de caminantes y hay postas sanitarias y de contención en materia de alimentación, hidratación o traslados en vehículos de ser necesarios.

Esos grupos organizados sí tienen un costo -que depende de cada parroquia- y además el Arzobispado informa a través de su web dónde estarán las postas sanitarias y de apoyo a lo largo de la caminata.

"Todos los puntos de referencia, tanto los Puestos Sanitarios como los de Apoyo, estarán visiblemente identificados con la imagen de la Virgen de Luján y el número de puesto en color rojo", informaron las autoridades.

A qué hora serán las misas en la Peregrinación a Luján:

Sábado 3:

Dentro de la Basílica: a las 7, 8 y 9.30 de la mañana.

Plaza Belgrano: a las 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 y 23.30.

Durante la tarde del sábado habrá diferentes momentos de animación en la Plaza Belgrano.

Domingo 4:

Plaza Belgrano: a la 1 de la madrugada; a las 2.30, 4, 5.30, 7 (que será la presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva).

Dentro del Santuario de Luján: a las 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19.

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