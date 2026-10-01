Peregrinación a Luján 2026: cómo será el recorrido y a qué hora son las misas
Este fin de semana se llevará a cabo la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. El inicio será a las 10 de la mañana en el Santuario de San Cayetano, en Liniers.
Este sábado 3 y domingo 4 de octubre se llevará a cabo la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, un evento anual que congrega a miles de jóvenes y los moviliza a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina.
Desde la Ciudad de Buenos Aires el camino comenzará en el Santuario de San Cayetano ubicado en Cuzco 152, en Liniers, y atravesará las localidades del oeste del Conurbano bonaerense como Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, donde se espera que se sumen más fieles.
La hora de salida desde Liniers es a las 10 de la mañana del sábado y se espera que las primeras columnas empiecen a llegar paulatinamente a la Basílica de Lujan en las primeras horas de la madrugada del domingo 3 de octubre, tras haber recorrido alrededor de 60 kilómetros a pie.
De hecho, la misa central será a las 7 de la mañana en la basílica, según informaron desde el Arzobispado de Buenos Aires.
El lema de este año es "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".
Para participar de la Peregrinación Juvenil a Luján no hace falta inscripción previa, pero muchas parroquias organizan sus propios grupos de caminantes y hay postas sanitarias y de contención en materia de alimentación, hidratación o traslados en vehículos de ser necesarios.
Esos grupos organizados sí tienen un costo -que depende de cada parroquia- y además el Arzobispado informa a través de su web dónde estarán las postas sanitarias y de apoyo a lo largo de la caminata.
"Todos los puntos de referencia, tanto los Puestos Sanitarios como los de Apoyo, estarán visiblemente identificados con la imagen de la Virgen de Luján y el número de puesto en color rojo", informaron las autoridades.
A qué hora serán las misas en la Peregrinación a Luján:
Sábado 3:
- Dentro de la Basílica: a las 7, 8 y 9.30 de la mañana.
- Plaza Belgrano: a las 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 y 23.30.
Durante la tarde del sábado habrá diferentes momentos de animación en la Plaza Belgrano.
Domingo 4:
- Plaza Belgrano: a la 1 de la madrugada; a las 2.30, 4, 5.30, 7 (que será la presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva).
- Dentro del Santuario de Luján: a las 9.30, 11, 13, 15, 17 y 19.
Recomendaciones para peregrinar:
- No camines solo. El camino es largo y es mejor hacerlo en grupo o con alguien de confianza, en equipo.
- Calzado e indumentaria adecuados: zapatillas usadas, medias de algodón, ropa amplia de colores claros.
- Meter en la mochila un abrigo para la noche, porque la llegada es de madrugada, y un par de medias extra.
- Protector solar, sombrero o gorro, y repelente para mosquitos.
- La comida para todo el recorrido: sándwich, fruta, galletitas, algo dulce o salado, para la presión.
- Una botella de agua recargable para uso personal.
- Bolsas de residuos para no dejar desechos en la ruta, y para usar de capa impermeable en caso de lluvia.
- Documentos personales. Cargadores, pilas y baterías de los aparatos que lleves.
- Número de teléfono de alguien a quien llamar en caso de emergencia.
- Medicamentos de uso habitual, o bien un botiquín reducido.
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