Desgarradora despedida de la novia de Mateo Cuello, el joven asesinado en Córdoba: "Toda la vida"

Mateo Cuello fue atacado en la madrugada del martes por dos hombres que lo persiguieron en moto 1,5 kilómetros por una ruta del valle de Traslasierra, departamento de San Javier.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Villa Dolores, donde el miércoles los médicos determinaron que tenía muerte cerebral.

A las 23 del miércoles se realizó la intervención quirúrgica para lograr la donación de órganos, luego de lo cual la justicia de Córdoba ordenó que se haga una autopsia al cuerpo del joven.

Todavía no está claro el motivo del crimen, pero sí hay dos sospechosos detenidos que podrían ser los hombres que atacaron a Mateo.

Los acusados son un hombre de 21 años y un adolescente de 17, que a pesar de ser menor de edad sigue retenido por la justicia de Córdoba en el marco del Régimen Penal Juvenil.