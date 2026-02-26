Desgarradora despedida de la novia de Mateo Cuello, el joven asesinado en Córdoba: "Toda la vida"
Mateo murió tras recibir un piedrazo el martes pasado cuando manejaba su moto en el valle de Traslasierra, Córdoba. Su novia, Paula, lo despidió hoy en redes.
La novia de Mateo Cuello, el chico de 18 años que murió el martes pasado tras recibir un piedrazo mientras manejaba su moto por el valle de Traslasierra, en Córdoba, lo despidió este jueves en redes sociales con un mensaje cargado de dolor.
"Desde que me dieron esa noticia se me vino el mundo encima, mi vida entera", expresó en Instagram Paula, la pareja de Mateo.
"Me quedo con tus hermosos recuerdos que me dejaste, mi chancho bello, como sabía decirte gordo. Dame las fuerzas para seguir adelante. Vos sabés que nada va a ser igual sin vos", expresó la joven al compartir con el mundo las fotos de su relación con Mateo.
"Te voy a extrañar toda la vida, mi gordo. Te amo con todo mi ser. Vamos a hacer justicia, mi vida", aseguró al compartir además los videos de sus paseos en moto, una actividad de la que Mateo era aficionado.
"Justicia por mi gordo. Acá sobra muñeca, como decías mi amor", comentó la joven.
Mateo Cuello fue atacado en la madrugada del martes por dos hombres que lo persiguieron en moto 1,5 kilómetros por una ruta del valle de Traslasierra, departamento de San Javier.
El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Villa Dolores, donde el miércoles los médicos determinaron que tenía muerte cerebral.
A las 23 del miércoles se realizó la intervención quirúrgica para lograr la donación de órganos, luego de lo cual la justicia de Córdoba ordenó que se haga una autopsia al cuerpo del joven.
Todavía no está claro el motivo del crimen, pero sí hay dos sospechosos detenidos que podrían ser los hombres que atacaron a Mateo.
Los acusados son un hombre de 21 años y un adolescente de 17, que a pesar de ser menor de edad sigue retenido por la justicia de Córdoba en el marco del Régimen Penal Juvenil.
