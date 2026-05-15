Monte Grande: detuvieron a un docente por abusar de su hija de 5 años y tomar fotos íntimas de sus alumnas
La causa se inició tras una alerta internacional en Estados Unidos. Otros cinco sospechosos fueron detenidos en el mismo operativo tras una alerta internacional.
Un impactante operativo realizado por la Policía Bonaerense derivó en la captura de seis personas implicadas en una red de intercambio de material explícito. Entre los sospechosos se encuentra un docente detenido, de 47 años y residente de la localidad de Monte Grande. El procedimiento estuvo a cargo de los investigadores de la División Cibercrimen, quienes secuestraron el teléfono celular del implicado con la intervención de la UFI N°3.
El docente es empleado de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, según sus registros previsionales, el caso vincula a cuatro escuelas secundarias técnicas de zonas como Monte Grande y Llavallol. En su teléfono, de acuerdo a fuentes del caso, le encontraron una serie de fotos de jóvenes que serían sus alumnas, imágenes de sus colas tomadas sin consentimiento.
También, se le halló un contenido mucho más comprometedor: fotos de “material compatible con un presunto delito contra la integridad sexual de una menor de edad”, según un sumario de la causa. La posible víctima es su hija, una nena de cinco años.
Según Infobe, el juzgado de garantías a cargo del caso determinó que el docente sea detenido de inmediato. El área de Minoridad local intervino para resguardar a la niña, que convivía con su padre. La imputación en su contra, de acuerdo al sumario del caso, es la de producción de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.
La situación de la menor de edad afectada y las medidas de protección
El peritaje del teléfono móvil expuso evidencias aún más graves relacionadas con delitos contra la integridad sexual. Dentro del material secuestrado, los investigadores detectaron registros que vulneraban a una nena de cinco años, quien resultó ser la hija del imputado.
Frente a este aberrante hallazgo, el área de Minoridad local tomó intervención urgente en el caso para resguardar la seguridad de la niña. Al mismo tiempo, el juzgado interviniente ordenó la detención inmediata del sospechoso de forma preventiva.
La investigación se inició a partir de una alerta del NCMEC, la organización estadounidense encargada de monitorear redes para reportar casos de abuso infantil. En total, se desplegaron 15 allanamientos en las localidades de Monte Grande, Luis Guillón, Nueve de Abril y El Jagüel.
Durante los procedimientos se incautaron más de 20 celulares y siete computadoras. La causa quedó radicada en la UFI N°3 de Esteban Echeverría bajo la carátula de producción de representaciones de menores en actividades sexuales. Las fuerzas de seguridad continuarán con los peritajes digitales para identificar posibles nuevas víctimas.
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