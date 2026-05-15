Monte Grande: detuvieron a un docente por abusar de su hija de 5 años y tomar fotos íntimas de sus alumnas

El peritaje del teléfono móvil expuso evidencias aún más graves relacionadas con delitos contra la integridad sexual. Dentro del material secuestrado, los investigadores detectaron registros que vulneraban a una nena de cinco años, quien resultó ser la hija del imputado.

Frente a este aberrante hallazgo, el área de Minoridad local tomó intervención urgente en el caso para resguardar la seguridad de la niña. Al mismo tiempo, el juzgado interviniente ordenó la detención inmediata del sospechoso de forma preventiva.

La investigación se inició a partir de una alerta del NCMEC, la organización estadounidense encargada de monitorear redes para reportar casos de abuso infantil. En total, se desplegaron 15 allanamientos en las localidades de Monte Grande, Luis Guillón, Nueve de Abril y El Jagüel.

Durante los procedimientos se incautaron más de 20 celulares y siete computadoras. La causa quedó radicada en la UFI N°3 de Esteban Echeverría bajo la carátula de producción de representaciones de menores en actividades sexuales. Las fuerzas de seguridad continuarán con los peritajes digitales para identificar posibles nuevas víctimas.