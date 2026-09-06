Tragedia en Río Negro: hallaron sin vida al nene de 4 años que había caído con sus padres a un canal de riego

"Es muy impactante para una comunidad chiquita donde se conocen todos, la familia, los vecinos, todos se quedaron en el canal tratando de ver si se podía encontrar, con una mamá internada", describió con crudeza la periodista regional Daniela Luján en diálogo con C5N, remarcando además la crudeza climática con una intensa helada matutina en el valle.

Por su parte, las pericias continúan orientadas a esclarecer los motivos por los cuales el conductor perdió el control del rodado, sin descartar la posible participación de un tercer vehículo involucrado en la mecánica del siniestro que enlutó a toda la región.