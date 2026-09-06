Tragedia en Río Negro: hallaron sin vida al nene de 4 años que había caído con sus padres a un canal de riego
El cuerpo del menor fue encontrado este domingo tras casi 48 horas de rastrillajes. El vehículo familiar había sido arrastrado por la corriente.
Un profundo dolor conmociona por estos momentos a la localidad de Fernández Oro, en Río Negro, tras confirmarse este domingo el hallazgo sin vida de Gian, el niño de 4 años que era intensamente buscado desde la madrugada del pasado sábado.
El nene había desaparecido cuando el automóvil en el que viajaba junto a sus padres desbarrancó y cayó al canal principal de riego ubicado a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta Nacional 22.
Mientras los progenitores lograron rescatarse a tiempo por sus propios medios —aunque la madre debió ser internada con un fuerte traumatismo de cráneo—, el pequeño quedó cautivo en el vehículo que rápidamente fue devorado por la correntada.
Tragedia en Río Negro: operativo masivo y una comunidad conmocionada
Las tareas de rastrillaje, coordinadas por la Policía de Río Negro, Prefectura Naval, Defensa Civil, Bomberos y cuerpos de buzos tácticos, se extendieron sin pausas durante todo el fin de semana, con un único paréntesis obligado durante la noche del sábado, para retomarse este domingo a primera hora.
Finalmente, de acuerdo con el portal local Inforo, el cuerpo fue hallado aguas abajo, a unos 500 metros del puente donde se había instalado el epicentro del operativo y la vigilia de vecinos y familiares.
"Es muy impactante para una comunidad chiquita donde se conocen todos, la familia, los vecinos, todos se quedaron en el canal tratando de ver si se podía encontrar, con una mamá internada", describió con crudeza la periodista regional Daniela Luján en diálogo con C5N, remarcando además la crudeza climática con una intensa helada matutina en el valle.
Por su parte, las pericias continúan orientadas a esclarecer los motivos por los cuales el conductor perdió el control del rodado, sin descartar la posible participación de un tercer vehículo involucrado en la mecánica del siniestro que enlutó a toda la región.
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