El secreto de Cuyo en el altar: cómo es el vino mendocino que se usará en la misa del papa León XIV de Luján
Una bodega cuyana fue la elegida para proveer el vino sacramental que consagrará el santo padre durante su masiva ceremonia litúrgica en la provincia de Buenos Aires.
El despliegue logístico y protocolar en torno a la histórica visita del papa León XIV a la Argentina no descuidó ninguno de los detalles litúrgicos que acompañarán las celebraciones eucarísticas. Entre los preparativos centrales se destaca el uso de un exclusivo vino mendocino seleccionado especialmente para el rito de la consagración que el pontífice presidirá en la emblemática Basílica de Luján, un hito que une la tradición vitivinícola cuyana con el máximo acontecimiento religioso del año.
El producto elegido para la ceremonia litúrgica es el Vino Licoroso de Misa elaborado por la histórica bodega Cabrini, un establecimiento familiar de Luján de Cuyo que produce esta especialidad bajo normas canónicas desde 1939. Con el aval del Arzobispado de Mendoza y cumpliendo las directrices del Vaticano, el vino ritual se elabora a partir de un corte de uvas tintas, principalmente Malbec, Tempranillo, Bonarda y Lambrusco procedentes de la zona de Ugarteche, que reciben una maceración liviana y un perfil dulce y generoso apto para el altar.
Un puente entre los viñedos cuyanos y el altar papal
La elección de una etiqueta de origen mendocino para la misa central del papa León XIV representa un reconocimiento internacional a la industria enológica de Cuyo, posicionando a los productores locales en el centro de una ceremonia que será seguida por millones de fieles en todo el mundo. Desde la bodega proveedora destacaron el orgullo que significa formar parte de un acontecimiento de semejante magnitud espiritual e institucional para el país.
El traslado de las botellas destinadas a la celebración se realizó bajo un riguroso operativo de seguridad y custodia hasta las dependencias eclesiásticas de Luján, donde ya se encuentran preparadas para ser utilizadas por el santo padre y los obispos concelebrantes durante la liturgia. De este modo, la impronta productiva y cultural de Cuyo tendrá un protagonismo excluyente en el tramo más solemne de la visita pastoral que continúa marcando la agenda de la semana.
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