El secreto de Cuyo en el altar: cómo es el vino mendocino que se usará en la misa del papa León XIV de Luján

El producto elegido para la ceremonia litúrgica es el Vino Licoroso de Misa elaborado por la histórica bodega Cabrini, un establecimiento familiar de Luján de Cuyo que produce esta especialidad bajo normas canónicas desde 1939. Con el aval del Arzobispado de Mendoza y cumpliendo las directrices del Vaticano, el vino ritual se elabora a partir de un corte de uvas tintas, principalmente Malbec, Tempranillo, Bonarda y Lambrusco procedentes de la zona de Ugarteche, que reciben una maceración liviana y un perfil dulce y generoso apto para el altar.