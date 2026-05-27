Conmoción en Santa Fe: murió un nene de 8 años tras atragantarse con una bolita de vidrio

El menor fue asistido inicialmente por el médico y el enfermero del Servicio Médico a la Comunidad (Samco), pero ante la imposibilidad de desobstruir las vías respiratorias, fue derivado en una ambulancia hacia el Samco “Dr. Daniel Alonso Criado”, de Esperanza, cabecera del departamento, ubicado a pocos kilómetros de Grutly.

Qué dijeron los médicos sobre la causa de la muerte

Fuentes del centro de salud confirmaron que el chico llegó al hospital con un objeto alojado en las vías respiratorias que impedía el paso del aire. De acuerdo con la información difundida, se trataba de una bolita de vidrio que habría quedado atascada en la zona de la glotis, una abertura ubicada en la laringe.

Los profesionales realizaron intensas maniobras para intentar revertir la obstrucción respiratoria, pero no lograron salvarle la vida.

“Se hizo todo lo posible”, señalaron desde el hospital al referirse al trabajo realizado por el equipo médico.

La médica de guardia de la localidad intervino de inmediato ante la emergencia y, debido a la gravedad del cuadro, se resolvió realizar un traslado en “código rojo” hacia la ciudad de Esperanza. Ese operativo fue coordinado por la central de emergencias provincial y contó con la colaboración de agentes de tránsito y efectivos de la policía santafecina, que montaron una “burbuja de seguridad” para agilizar el recorrido de la ambulancia.