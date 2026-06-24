Conmoción en un pueblo de Santa Fe por el colapso de una financiera: su presidente se quitó la vida
La Asociación Mutual Libertad quedó acéfala tras la muerte de su presidente y los inversores reclaman a la justicia y no hay certezas de dónde está la plata.
La localidad de Nelson, un pequeño pueblo de poco más de cinco mil habitantes en la zona oeste de Santa Fe, se encuentra atravesada por una millonaria crisis a partir del colapso de una financiera local tras la muerte de su presidente.
El suicidio de Osvaldo Leiva, ocurrido el 4 de junio, destapó una profunda crisis en la Asociación Mutual Club Libertad, que luego cerró sus puertas y dejó paralizados los depósitos de sus asociados. Y fue denunciado por un presunto fraude que, en uno de los reclamos presentados, asciende a $42.818.474,91.
La denuncia penal ya ingresó al Ministerio Público de la Acusación y, en una de esas presentaciones, los ahorristas señalaron posibles delitos de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta por un presunto manejo infiel de fondos de los asociados.
Por su parte, desde la Mutual emitieron un comunicado solicitando “calma, paciencia y empatía” ante la situación que atraviesan. Y dejaron un mensaje, con cierto tono de alarma: “En este proceso, nos encontramos tomando conocimiento de todos los aspectos que involucran a la Mutual, algunos de ellos desconocidos para nosotros y que requieren una mayor profundización”.
La bronca entre los ahorristas creció cuando comenzó a circular el rumor de que varios miembros de la Comisión Directiva habían logrado retirar sus fondos antes del colapso. Si bien esa versión no pudo ser confirmada por los abogados ni otras fuentes judiciales, sirvió para inflamar aún más a los damnificados.
Sospechas sobre la conducción y la investigación judicial
Uno de los denunciantes es Héctor Beltrán, un ahorrista de Laguna Paiva que tenía su dinero inmovilizado en un plazo fijo. En declaraciones a Power Max 104.5 Recreo, explicó que incluso si advertía señales de alarma no podía retirar antes el capital: “Por más que vos te des cuenta que hay algo raro que está pasando, el dinero no lo podés sacar hasta el plazo que vos pusiste, que es el caso mío”.
Beltrán sostuvo que lo más sospechoso fue la conducta que atribuye a miembros de la comisión directiva antes del cierre. "Retiraron todo su dinero de la comisión dos o tres semanas antes del acontecimiento. Es todo muy sospechoso“, afirmó.
También apuntó a los vínculos entre la mutual y la conducción política local. Osvaldo Leiva era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva, conocido como “el Morocho”. El denunciante agregó: “El presidente comunal es hermano del presidente de la mutual, el que se suicidó. La secretaria del presidente comunal es la tesorera de la mutual”.
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