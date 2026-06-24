Conmoción en un pueblo de Santa Fe por el colapso de una financiera: su presidente se quitó la vida

Cartel Nelson Santa Fe La ciudad de Nelson, de casi 5 mil habitantes, es noticia luego de la presunta estafa de una mutual local.

Por su parte, desde la Mutual emitieron un comunicado solicitando “calma, paciencia y empatía” ante la situación que atraviesan. Y dejaron un mensaje, con cierto tono de alarma: “En este proceso, nos encontramos tomando conocimiento de todos los aspectos que involucran a la Mutual, algunos de ellos desconocidos para nosotros y que requieren una mayor profundización”.

La bronca entre los ahorristas creció cuando comenzó a circular el rumor de que varios miembros de la Comisión Directiva habían logrado retirar sus fondos antes del colapso. Si bien esa versión no pudo ser confirmada por los abogados ni otras fuentes judiciales, sirvió para inflamar aún más a los damnificados.

Sospechas sobre la conducción y la investigación judicial

Uno de los denunciantes es Héctor Beltrán, un ahorrista de Laguna Paiva que tenía su dinero inmovilizado en un plazo fijo. En declaraciones a Power Max 104.5 Recreo, explicó que incluso si advertía señales de alarma no podía retirar antes el capital: “Por más que vos te des cuenta que hay algo raro que está pasando, el dinero no lo podés sacar hasta el plazo que vos pusiste, que es el caso mío”.

Beltrán sostuvo que lo más sospechoso fue la conducta que atribuye a miembros de la comisión directiva antes del cierre. "Retiraron todo su dinero de la comisión dos o tres semanas antes del acontecimiento. Es todo muy sospechoso“, afirmó.

También apuntó a los vínculos entre la mutual y la conducción política local. Osvaldo Leiva era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva, conocido como “el Morocho”. El denunciante agregó: “El presidente comunal es hermano del presidente de la mutual, el que se suicidó. La secretaria del presidente comunal es la tesorera de la mutual”.