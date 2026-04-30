Cuánto cuesta la porción de locro para celebrar el Día del Trabajador en Buenos Aires

"Lo hacemos con roast beef, pechito de cerdo, carrillera, panceta ahumada y chori colorado. Lo terminamos con un pedacito de panceta braseada por encima para más placer. Sale con verdeo y salsita picante", contaron desde la cocina.

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Tercera Taza: este cafecito pintoresco de Recoleta se convierte en expendedor de locro para celebrar el Día del Trabajador. La porción está a $16.000 e incluye salsa picante y pan casero.

Se puede encargar al número de Whatsapp 1178660011, pero es sólo para llevar, así que hay que pasar a buscarlo por la calle Uruguay 1233.

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La Cholita: lo más lindo que tiene La Cholita es que el locro está todo el año. Este restaurante de comida regional ubicado en Rodríguez Peña 1166 es un clásico de Recoleta que no se reserva al público turista sino que sigue siendo un manjar para los locales.

El locro es una tradición entre sus "cazuelitas" a $21.500 y en su perfil de Instragram figura que el salón abre a las 12 del mediodía.

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Santa Evita: un clásico en Palermo, firme en Julián Álvarez 1479. Desde el martes se podían encargar las porciones de locro para llevar a través del número de Whatsapp 11 7643-9468.

También sirve para hacer reservas de mesas porque acepta público en el salón.