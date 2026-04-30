Cuánto cuesta la porción de locro para celebrar el Día del Trabajador en Buenos Aires
Las fechas patrias ya no son el único momento del año para aprovechar a comer locro ya que muchos restaurantes ofrecen la opción, aunque sea para llevar.
Este viernes es 1o de Mayo, Día del Trabajador, y a pesar de la crisis del consumo que afectó de lleno al rubro de la gastronomía muchos restaurantes y bares abrirán sus puertas para vender locro y honrar el trabajo.
Catalino: las hermanas Raquel y Mariana Tejerina le dijeron adiós a la casa sobre la calle Maure pero Catalino vive, ahora con la perspectiva de un nuevo hogar, también en Colegiales.
Para este 1o de Mayo Catalino ofrece un despacho de locro que se puede reservar por DM en Instagram o sino al Whatsapp al 1163846461. La porción de medio kilo está $27.000 y se puede retirar por su nueva locación, en Gral. Enrique Martinez 732, o bien comer en la mismísima puerta, de parado.
Cantina Mandia: también en Colegiales, pero en Zapiola 1218, este restaurante abrió hace poco más de un año y trabaja para ganarse la clientela. Así que el locro estará presente en sus dos turnos, almuerzo y cena, además de la carta habitual.
"Lo hacemos con roast beef, pechito de cerdo, carrillera, panceta ahumada y chori colorado. Lo terminamos con un pedacito de panceta braseada por encima para más placer. Sale con verdeo y salsita picante", contaron desde la cocina.
Tercera Taza: este cafecito pintoresco de Recoleta se convierte en expendedor de locro para celebrar el Día del Trabajador. La porción está a $16.000 e incluye salsa picante y pan casero.
Se puede encargar al número de Whatsapp 1178660011, pero es sólo para llevar, así que hay que pasar a buscarlo por la calle Uruguay 1233.
La Cholita: lo más lindo que tiene La Cholita es que el locro está todo el año. Este restaurante de comida regional ubicado en Rodríguez Peña 1166 es un clásico de Recoleta que no se reserva al público turista sino que sigue siendo un manjar para los locales.
El locro es una tradición entre sus "cazuelitas" a $21.500 y en su perfil de Instragram figura que el salón abre a las 12 del mediodía.
Santa Evita: un clásico en Palermo, firme en Julián Álvarez 1479. Desde el martes se podían encargar las porciones de locro para llevar a través del número de Whatsapp 11 7643-9468.
También sirve para hacer reservas de mesas porque acepta público en el salón.
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