Indignación en Mar del Plata: un enfermero fue filmado mientras golpeaba a una anciana en un geriátrico

"Por qué no te morís, vieja hija de puta", se escucha gritar al enfermero, que agredió en varias oportunidades a residentes en silla de ruedas.

La impunidad de Cichero terminó cuando familiares de las ancianas reportaron las lesiones de origen sospechoso que veían en sus cuerpos y avisaron a las autoridades del geriátrico.

Recién entonces la encargada Marcela Alejandra Poskin se presentó en la comisaría para radicar la denuncia. Para ese entonces, Nicolás Cichero había logrado fugarse tras ser desvinculado de la empresa.

La Policía bonaerense busca a Cichero mientras avanza la causa en su contra.