Contenido sensible: colectivero arrastró a una jubilada y la dejó tirada en González Catán

Ante este panorama, la mujer fue auxiliada por vecinos y por una acompañante terapéutica que se encontraba en el lugar. A su ingreso al hospital se encontraba lúcida pero se decidió su internación por los golpes sufridos. Luego de constatar a través de la tomografía computada que no tenía lesiones de gravedad, se le dio el alta.

Tras el hecho, la familia denunció públicamente lo ocurrido y anunció que iniciará acciones legales contra la empresa de transporte. Además, cuestionaron el accionar del conductor y aseguraron que el colectivo no se encontraba correctamente detenido para permitir el descenso seguro de los pasajeros.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un comercio ubicado frente al lugar del hecho, material que ahora podría incorporarse como prueba en el marco de las actuaciones que impulsa la familia.