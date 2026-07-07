Video: un abogado chocó en Panamericana, mató a una mujer y se escapó
Andrés Prieto Fasano quedó imputado por la muerte de Pamela Ivonne Escobar Camacho luego de una colisión en Panamericana.
El reconocido abogado Andrés Prieto Fasano quedó imputado tras un grave accidente en el que murió una mujer en la autopista Panamericana. La víctima fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho, de 31 años.
La tragedia se registró este sábado 4 de julio, a la 0.21, a la altura de la calle Paraná, en el kilómetro 17 de la autovía, frente al shopping Unicenter, mano a la Ciudad de Buenos Aires.
La conductora de la app de viajes iba en su Volkswagen Polo por la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, partido de San Isidro, con una pasajera, cuando el auto se detuvo. Segundos después, recibió un impacto brutal desde atrás y perdió la vida en el lugar. El conductor del otro vehículo (un Hyundai Creta) era Prieto Fasano.
En el caso tomaron intervención la comisaría 10ma. de San Isidro (Martínez Oeste) y la fiscal Carolina Asprella, que caratuló el caso como "homicidio culposo".
Según trascendió, Prieto Fasano no se habría sometido al test de alcoholemia en el lugar del choque y tampoco fue trasladado a la comisaría, algo que suele ocurrir de manera rutinaria en accidentes de esta magnitud. De acuerdo con el relato, el letrado fue retirado de la escena por otra abogada integrante de su familia, lo que alimenta versiones sobre un presunto trato diferencial.
Investigación judicial y debate por la seguridad vial
La causa quedó en manos de la fiscal Asprella, quien deberá determinar con precisión cómo ocurrió el choque y qué responsabilidades penales podrían caberle al abogado imputado. Entre las pericias previstas se encuentran el análisis de las cámaras de seguridad de la traza, los informes accidentológicos, los estudios toxicológicos y los testimonios de eventuales testigos presenciales.
El perfil público de Prieto Fasano, habitual participante de debates mediáticos, sumado a su vínculo familiar con el Poder Judicial, reavivó el debate sobre la igualdad ante la ley y el tratamiento que reciben personas con contactos o relevancia pública en casos penales. Organizaciones de víctimas viales insisten en que se apliquen protocolos estrictos en todo siniestro grave, sin excepciones, y reclaman controles más firmes respecto del consumo de alcohol y drogas al volante.
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