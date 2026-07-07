Video: un abogado chocó en Panamericana, mató a una mujer y se escapó

Investigación judicial y debate por la seguridad vial

La causa quedó en manos de la fiscal Asprella, quien deberá determinar con precisión cómo ocurrió el choque y qué responsabilidades penales podrían caberle al abogado imputado. Entre las pericias previstas se encuentran el análisis de las cámaras de seguridad de la traza, los informes accidentológicos, los estudios toxicológicos y los testimonios de eventuales testigos presenciales.

El perfil público de Prieto Fasano, habitual participante de debates mediáticos, sumado a su vínculo familiar con el Poder Judicial, reavivó el debate sobre la igualdad ante la ley y el tratamiento que reciben personas con contactos o relevancia pública en casos penales. Organizaciones de víctimas viales insisten en que se apliquen protocolos estrictos en todo siniestro grave, sin excepciones, y reclaman controles más firmes respecto del consumo de alcohol y drogas al volante.